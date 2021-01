Arquidiocese de Santarém limita lotação a dez pessoas em cerimônias no Oeste do Pará

A Arquidiocese de Santarém publicou neste sábado (23) uma nova atualização para os protocolos arquidiocesanos que orientam as medidas de prevenção contra a covid-19 nas igrejas e cerimônias católicas da Igreja na região oeste do Pará. O documento orienta que as celebrações litúrgicas permanecem sendo realizadas, mas somente com até 10 pessoas a partir deste domingo (24) de janeiro.

Assinado pelo Arcebispo de Santarém, Dom Irineu Roman, a orientação está de acordo com o que determinou o decreto municipal de Santarém nº 296/2021, de 22 de janeiro

“As Paróquias e comunidades devem oferecer, na medida do possível, o maior número de celebrações, multiplicando os horários das Missas. Onde e quando for possível, deve-se dar preferência as celebrações campais, ao ar livre. Recomenda-se ainda, que as celebrações litúrgicas, continuem sendo transmitidas pelas redes sociais para que os fiéis possam participar de suas casas e com suas famílias”, diz a publicação da Arquidiocese de Santarém.

Outra orientação é para que sacerdotes, diáconos e religiosos com idade superior a 60 anos, ou que se encontram no grupo de risco, sejam dispensados de presidir as celebrações litúrgicas, transferindo a responsabilidade das celebrações aos ministros mais jovens.

A Arquidiocese de Santarém estabeleceu ainda que permanecem funcionamento normalmente a Cúria Metropolitana, o Centro Arquidiocesano de Pastoral e as secretarias das Paróquias e Áreas Pastorais para ajudar na orientação dos fiéis.