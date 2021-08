Arquidiocese de Belém registra 51 casos e 7 óbitos por covid-19

De março de 2020 até agora, a Arquidiocese de Belém registrou 51 casos de covid-19 entre religiosos e 7 óbitos. Como informa a instituição, em 2020 houve oficialmente 28 padres infectados, 15 diáconos e seis óbitos (três padres, uma freira e dois diáconos). "Neste ano de 2021, houve oficialmente um óbito por covid, do padre Francisco José Sadeck dos Santos, diretor da Escola Salesiana do Trabalho (02/07/2021). Já os padres infectados foram seis e dois diáconos", ressalta a Arquidiocese.

De acordo com a Comissão Nacional de Presbíteros, braço da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), até maio deste ano, 117 padres já haviam se infectado com a covid-19 no país, com a morte de 14 religiosos.

Belém

Os religiosos mortos em Belém em virtude da doença em 2020 são: padre frei Pedro Maria Esparza López de Dicastillo, vigário da Paróquia São José de Queluz (25/04/2020); padre frei Ângelo Falomi, vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos (01/05/2020); irmã Ângela Tutas, da Faculdade Católica de Belém (06/05/2020); padre frei Pedro Antônio Zanni, vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos (09/05/2020), o diácono Manoel Paulo da Silva, da paróquia Nossa Senhora de Fátima - Icoaraci (17/05/2020) e o diácono Francisco do Nascimento Lima, da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio (31/05/2020).

Como medida de prevenção à covid-19 por determinação da Arquidiocese, desde setembro de 2020, com a liberação dos órgãos competentes, as paróquias em Belém funcionam com no máximo 50% da capacidade de lotação. São também seguidas outras orientações, o distanciamento entres os bancos nas igrejas e o uso de máscaras e álcool gel.

A Arquidiocese mantém as igrejas abertas, com limpeza frequente, e buscando sempre aumentar a quantidade de celebrações para que os fiéis tenham acesso a esses espaços de oração. Paróquis têm feito transmissões de celebrações, também para evitar aglomeração de pessoas. Pessoas idosas de grupos de risco são orientadas a acompanhar as celebrações litúrgicas de suas casas, via meios de comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré e Rádio Nazaré) ou pelas redes sociais das paróquias.

De segunda a sexta, é transmitida pela TV Nazaré e Rádio Nazaré a celebração eucarística ao vivo, às 12h, com presidência dos bispos. A TV Nazaré transmite também de segunda a sexta missa às 7h e 18h, da Basílica Santuário de Nazaré e no sábado às 8h, Retransmissão da Rede Vida.

Fiéis interessados em participar de missas presenciais informam-se nas secretariaas das paróquias para saber a dinâmica adotada por cada uma (ordem de chegada, ticket, lista ou fila). Pelo site da Arquidiocese de Belém (arquidiocesedebelem.com.br) pode-se informar das paróquias e seus contatos. A Arquidiocese continuará com os serviços de assistência à população por meio das pastorais da saúde, crianças, da pessoa idosa, entre outras. A Cáritas Belém faz atendimento às famílias de baixa renda e em vulnerabilidade social, e a Fraternidade Caminho e Missão Belém atuam com a população em situação de rua, entre outras atividades.

Santarém

A Arquidiocese de Santarém informa que "não houve óbito de nenhum sacerdote da Arquidiocese de Santarém por covid-19, mas alguns padres foram acometidos pelo coronavírus".

Desde maço de 2020, a Arquidiocese de Santarém adota medidas de prevenção à covid-19. A última atualização publicada pela Arquidiocese foi em 28 de maio. A instituição externou, então, que “a partir do dia 29 de

maio de 2021 as celebrações litúrgicas (Missas, Celebrações da Palavra, adorações, novenas, terços, etc.) poderão continuar sendo realizadas com a participação presencial dos fiéis, devendo ser respeitado o limite

máximo de 50% da capacidade do templo, desde que não ultrapasse o quantitativo máximo de 300 (trezentas) pessoas, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal n° 819/2021”.

Outra determinação foi de que "a partir do dia 01 de agosto de 2021, os encontros pastorais (Equipes de serviços, CEB'S, Movimentos, Catequeses e afins), poderão ser retomados de forma presencial com a participação máxima de 30 (trinta) pessoas por evento, conforme previsto no Decreto Municipal n° 819/2021, e obedecendo todas as normas sanitárias e de distanciamento previstas neste protocolo”, entre outras orientações.