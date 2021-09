Arcon intensifica fiscalização por causa do feriado de 7 de setembro

A partir desta sexta-feira (3) e até segunda-feira (6), a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) intensificará a fiscalização no transporte hidroviário e rodoviário intermunicipal nos terminais e portos autorizados pelo Governo do Estado. A ação é por conta do feriado de 7 de setembro, a transcorrer na próxima terça-feira, e ocorrerá de forma integrada com o apoio da Capitania dos Portos, do Grupamento Fluvial da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar.

A operação Semana da Pátria faz parte do cronograma de fiscalização que a Arcon-PA vem realizando nas estradas, terminais e portos mais procurados durante os feriados. A intenção é assegurar aos usuários paraenses qualidade e segurança dos serviços prestados no transporte intermunicipal de passageiros.

A Agência informa que equipes de fiscalização atuarão no transporte rodoviário e hidroviário distribuídas por escalas de serviço. O grupo técnico do transporte terrestre atuará, principalmente, nos terminais rodoviários de Belém e Ananindeua, Castanhal, Mosqueiro, Vigia, Curuçá, Moju e Abaetetuba.

Os fiscais do transporte hidroviário estarão nos principais portos da capital, com equipe fixa no Terminal Hidroviário de Belém (THB), e com equipes volantes percorrendo o Porto Henvil (Icoaraci), os portos localizados na Avenida Bernardo Sayão: Henvil e Arapari – Bom Jesus (travessia de balsa), além do Porto do Ver-o-Peso – Amazonat e Rodofluvial Barcarena , e os Portos da Siqueira Mendes: Arapari e Jarumã.

O diretor de Fiscalização da Arcon-PA, Wildson Mello, destaca que na operação, com foco na segurança de passageiros em deslocamento por rios e estradas aos municípios do interior do Estado, "serão observados os horários de saída, as documentações exigidas pela Arcon, as condições do veículo e embarcações, o excesso de passageiros, a obediência ao direito da gratuidade, e aos protocolos de segurança por conta do enfrentamento da Covid-19, além de coibir a circulação do transporte clandestino”, completa.

Serviço: A Ouvidoria da Arcon-PA possui salas de atendimento ao usuário no Terminal Rodoviário e Hidroviário de Belém para receber denúncias, sugestões e informações dos usuários de forma presencial. Também são disponibilizados aos usuários, os telefones: 08000911717 e call center: 32421942, 32422455, 32422510, com atendimento das 8h às 16h.