Aprenda a fazer o delicioso quiche de pato com tucupi reduzido

Quiche de pato com tucupi reduzido é a estrela do “Cozinha Tapajônica” desta edição. A receita foi preparada pelas irmãs Ana Suzete Oliveira Brito e Fernanda Feitosa Oliveira. Elas são consideradas, por quem já experimentou os pratos delas como, cozinheiras de "mão cheia”.

Desde a infância as irmãs brincavam e falavam em ter um negócio juntas, mas somente há cerca de seis anos que esse sonho se tornou realidade, quando elas fundaram a “Formiguita Rainha”. A ideia do negócio nasceu em um momento de dificuldade, no qual Ana engravidou e não conseguiu conciliar a maternidade com o trabalho. Então, as duas decidiram, inicialmente, vender Brownie. Aos poucos o empreendimento foi ganhando a aceitação do público e o que era apenas uma venda de biscoito virou uma biscoiteria com cafeteria, sendo a primeira biscoiteria do Oeste do Pará.

“Os próprios clientes pediam para agregarmos uma cafeteria a venda de biscoitos. Estudamos um pouco de gastronomia, investimos em alguns doces, e hoje já temos uma linha de biscoitos de café, biscoitos lúdicos que são vendidos para o público infantil e permite que elas possam pintar e decorar, entre outros produtos, além de cárdapio diferenciado que vai de crepe francês, fondue de chocolate e queijo, quiches, sanduiches diversos e muitas outras opções deliciosas”, contou Ana.

Animadas, as empreendedoras relatam sobre a ilha de degustação que é montada mediante encomenda para eventos, que leva um pouco de tudo que é oferecido no cardápio da cafeteria. As irmãs contam ainda com carrinhos gourmet personalizados para fazer presenças especiais em festas com um menu degustação, de acordo com o público do evento, nessas oportunidades, elas não deixam de caprichar nos detalhes e criatividade ao servir as guloseimas.

Desde a infância as irmãs brincavam de cozinhar e falavam em ter um negócio juntas (Ândria Almeida/ O Liberal)

“Somos de uma família de cozinheiros e nós adquirimos um gosto pelas panelas desde cedo. Baseado em nossas experiências gastronômicas de viagens, montamos um cardápio diferenciado e sempre estamos testando receitas novas e ampliando o cárdapio”, disse Fernanda.

Com muita criatividade e habilidade com as panelas, as cozinheiras buscam cada vez mais espaço e reconhecimento na cidade, pelo sucesso, os clientes já aprovaram. O negócio é conduzido também com ajuda dos pais, que participam ativamente do negócio auxiliando no comando da cozinha.

“Os nossos sonhos são grandes e a medida que eles crescem, aumenta a nossa força de vontade de estudar, de criar de proporcionar um lugar que te abraça, que te surpreende, que te acolhe. Estamos muito felizes com o que estamos construindo”,disse Ana.

Quiche de pato:

Massa:

250 g de manteiga

1 ovo

390 g de trigo

Recheio:

Queijo muçarela ralado

Queijo coalho ralado

Creme de leite

2 ovos

Pato refogado

Tucupi reduzido

Modo de preparo:

Junte a farinha de trigo com manteiga até formar uma farofa, depois acrescente o ovo e sove até a massa desgrudar das mãos. Coloque em uma forma de fundo falso, cobrindo o fundo e laterais com a massa e reserve..

Misture os ingredientes do recheio e coloque na massa que está na forma, finalize com uma porção do pato refogado dentro e e por cima coloque e leve para assar por 40 minutos em forno pré-aquecido a 180°.