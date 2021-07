Após ser intubado três vezes, idoso vence a covid-19 no Hangar

Luiz Fernando Barbosa, de 60 anos, venceu a Covid-19 após 64 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha do Hangar, em Belém. As informações são da Agência Pará.

Luiz foi internado em abril com 70% do pulmão comprometido, e após passar por três intubações, está recuperado e recebeu alta. “Eu não tenho o que dizer. Apenas agradeço a essa equipe”, diz o pedreiro, morador de Marituba, Região Metropolitana de Belém.

Do lado de fora do Hangar, a esposa, filhos, genros e netos, aguardavam a saída do paciente com balões e cartazes. Para eles, o sentimento de medo deu lugar à esperança.

“A nossa fé restaurou a vida dele. Mesmo sentindo, por vários momentos, que perderia o meu marido para essa doença, nós nunca deixamos de ter fé. Tive muito medo, muito mesmo, mas hoje ele está saindo bem e recuperado. Não tenho palavras para expressar o que sinto”, disse Eliana Trindade, pedagoga, de 60 anos, casada há 33 anos com Luiz Fernando. Ela carregava uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, como forma de agradecer a cura do marido. Para ela, o sofrimento ocasionado pelo distanciamento foi uma das piores sensações já vividas.

Já a filha, Eleonora Trindade, de 41, era quem recebia diariamente os boletins médicos e tinha a missão de repassar as notícias aos outros familiares. “Eu que recebia o boletim todos os dias, então tudo passava primeiro por mim. Cheguei a receber a notícia que o estado dele era crítico, mas nem a gente e nem esses profissionais desistiram. Isso foi fundamental”, enfatizou.

“Ele é um vitorioso. Precisou ser intubado mais de uma vez, mas a equipe do Hangar se uniu e conseguiu reabilitá-lo. Hoje, ele sai daqui consciente e orientado, e alcançou o que nós queríamos: a vitória contra a doença”, destaca a médica da intensivista, Silvana Rodrigues.

O Hospital de Campanha do Hangar é a maior unidade hospitalar do Estado para tratamento exclusivo de pacientes com a Covid-19 e conta com 220 leitos, entre clínicos e de UTI. Desde sua abertura, quase sete mil pacientes já foram atendidos e mais de quatro mil se recuperaram da doença.