Ananindeua vacina pessoas com 33 anos nesta quarta

Nesta quarta (07), Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), vai aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com 33 anos completos sem comorbidades. Documentação: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua. Das 8h às 13h, em dez pontos montados em vários bairros:



Pontos de vacinação - 33 anos

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá.

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas

10. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8



No calendário desta quarta não terá nova chance para quem perdeu algum dia de vacinação, mas já existe planejamento para disponibilizar essa nova oportunidade, conforme explicou a titular da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), Dayane Lima.



“Já estamos organizando o retorno dos grupos remanescentes ao nosso calendário, que vai ocorrer após a vacinação das pessoas com 30 anos completos sem comorbidades e com a chegada dos próximos lotes de doses ao município”, comentou.

Segunda dose

Ainda nesta quarta e até sexta (09), Ananindeua segue vacinando com a segunda dose da Astrazeneca, que está destinada ao público de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades. Das 8h às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6, e na Igreja Universal, em Águas Lindas.



Já a segunda dose da vacina Coronavac está destinada apenas para quem tem 53 a 58 sem comorbidades, também estará disponível até a próxima sexta-feira (09). Das 8h às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6.



"É importante destacar que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Portanto, quem tomou a primeira dose deve procurar o posto de vacinação com doses da mesma vacina aplicada na primeira e apresentar o RG, CPF e o cartão de vacinação", disse a Sesau.

Prefeito de Ananindeua recebe primeira dose

Nesta terça (06), Ananindeua aplicou a primeira dose em pessoas com 34 anos completos sem comorbidades, entre elas, o prefeito Daniel Santos.

“Me sinto muito feliz, pois estava ansioso para chegar a minha idade. Adotamos critérios no município em que o profissional de saúde para se vacinar teria que estar no exercício da profissão, e desde que eu assumi a prefeitura, não tenho exercido a minha profissão. Então aguardei ansiosamente pela chegada da minha idade e, hoje, graças a Deus, me vacinei”, disse.



De janeiro até esta terça, Ananindeua já aplicou mais de 250 mil doses, entre a primeira e a segunda. “Todo mundo tem que entender que a imunidade só estará completa após a segunda dose e por isso não pode deixar de vir se vacinar", ponderou o prefeito Daniel.