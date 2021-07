Em Marituba, vacinação desta quarta será para quem tem 38 anos

Nesta quarta-feira (07), o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, aplica a primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas de 38 anos sem comorbidades. Das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), no Centro. Documentos necessários: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

O calendário vacinal pelo critério de idade sem comorbidades vai seguir da seguinte forma nesta semana: 37 anos na quinta-feira (08) e 36 anos na sexta-feira (09). Nos mesmos horários e também no Iesp.

Marituba também segue vacinando pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, idosos, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, profissionais da educação e rodoviários. Até quinta (08), em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 12h, podendo haver necessidade de agendamento.

Nesta terça-feira (06), Marituba aplicou a primeira dose em pessoas de 39 anos sem comorbidades. Os profissionais da segurança também receberam a segunda dose no Iesp. Segundo a prefeitura, ao longo da campanha de vacinação, já foram aplicadas 37.510 doses, sendo 29.691 da primeira e 7.819 da segunda.