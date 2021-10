Após oito meses de atuação, Hospital de Campanha de Santarém encerra atendimento aos pacientes

O Hospital de Campanha de Santarém, montado para retaguarda de atendimentos da covid-19 no oeste do Pará, encerrou os atendimentos assistenciais na manhã deste domingo (31), com a alta médica dos últimos quatro pacientes em tratamento na Unidade, somando assim a marca de 669 recuperados, em oito meses de funcionamento do Hospital.

A partir de agora, a unidade funcionará para expediente interno até a próxima quarta--feira, 3 de novembro, quando será realizado o encerramento oficial, com um culto ecumênico que contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, colaboradores e autoridades.

Nos oito meses de funcionamento, o Hospital de Campanha de Santarém atendeu pacientes diagnosticados com a Covid-19 vindos da região oeste, Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós. No total, 806 atendimentos foram realizados na unidade.

Localizada na Escola Maria Uchoa Martins, a unidade começou atendendo com 60 leitos. Desses, 56 clínicos e 4 de estabilização. Depois de quatro meses de operação e com diminuição dos casos da doença na região, o número de leitos diminuiu para 40.