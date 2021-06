Após impasse, Polícia Militar se desloca para escoltar líderes Munduruku ameaçados por garimpeiros

Na manhã desta segunda-feira, 14, o impasse sobre a escolta a um grupo de indígenas da etnia Munduruku chegou a uma solução. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o grupo, que estava impossibilitado de viajar até Brasília por estarem sendo constantemente ameaçados por garimpeiros da região, finalmente recebeu o apoio das forças de segurança para fazer a viagem à capital federal.

Segundo o MPF, 72 líderes do povo Munduruku deveriam viajar na última quinta-feira, mas o deslocamento foi cancelado após garimpeiros rasgarem os pneus do ônibus e ameaçarem o motorista. Na sexta, o Ministério Público Federal (MPF) requisitou escolta e proteção policial às lideranças, tanto por ofício às autoridades quanto em manifestação à Justiça Federal.

VEJA MAIS

Justiça determina retorno de forças de segurança a Jacareacanga

Parlamentares pedem proteção federal à aldeia indígena incendiada por garimpeiros no Pará

Depois desse episódio, o MPF disse que a Polícia Militar havia confirmado, na manhã de sábado (12), que garantiria a segurança do ônibus com as lideranças para o embarque, junto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Contudo, na tarde de sábado, a PM teria mudado de posição e alegou falta de autorização do comando e da Secretaria de Segurança Pública (Segup), retirando o apoio.

Em nota, a Segup informou que não houve recusa por parte do órgão em prestar apoio em qualquer ação relacionada ao caso, mas desde que esteja sob a atribuição da Secretaria Estadual. "Esclarecemos ainda que a escolta solicitada é de atribuição de órgãos federais e que o Estado poderá prestar apoio se órgãos da União estiverem juntos e assumindo também a responsabilidade da ação. Informamos ainda que a SEGUP está pronta para atuar no que for necessário, mediante o acompanhamento e responsabilidade dos órgãos federais a quem cabe as providências diante do fato", diz a nota

Um pouco depois do envio do comunicado, o MPF informou que o Comando de Policiamento Regional X, da PM, informou que está deslocando grupamento para Jacareacanga, para possibilitar a escolta do ônibus indígena, junto de agentes da PRF.

Violência

Desde março uma escalada de violência de garimpeiros contra lideranças contrárias ao garimpo vem mobilizando o MPF em Itaituba, que acompanha a sucessão de violências de garimpeiros contra lideranças que se opõem ao garimpo na região, informou a situação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reforçando pedido de intervenção federal para garantir a segurança pública em Jacareacanga. O Ministério Público Federal aponta falta de empenho das forças de segurança locais para prestar proteção aos indígenas.