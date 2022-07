Após dois anos suspensa, a Exposição Agropecuária de Marabá está de volta

Após dois anos de programação suspensa por conta da pandemia de Covid-19, a Exposição Agropecuária de Marabá (Expoama) volta a receber o grande público na 34ª edição do evento. Uma das novidades para este ano é a agenda mais enxuta. Em anos anteriores, a feira chegou a ter nove dias de programação, mas em 2022 serão apenas cinco dias, de 20 a 24 de julho.

De acordo com o coordenador geral da Expoama, Paulo Ricardo Vargas, com a redução a intenção é reduzir custos, tanto para a feira quanto para os expositores. “Já tivemos eventos com dez dias de feira e isso ficava muito dispendioso, tanto para nós quanto para quem vinha expor. Imagina você montar um planejamento com uma escala de pessoas trabalhando durante dez dias, no turno da noite. Então a intenção foi otimizar isso mesmo”, explica.

Outra novidade anunciada pela diretoria da festa é que a cavalgada de abertura da programação que, tradicionalmente, acontecia no sábado, este ano, será realizada no domingo (17). O percurso permanece o mesmo de outas edições, saindo da Rodovia BR-230 (Transamazônica), com concentração próximo ao aeroporto, passando pela Nova Marabá e chegando no Parque de Exposições José Francisco Diamantino, onde ocorre a feira.

VEJA MAIS

“Pensamos nessa proposta para atender melhor aos peões, cavaleiros e comitivas que participam da nossa cavalgada. Muita gente ainda tem compromissos no sábado, tem gente que trabalha e que gostaria de participar, mas não consegue. E fazer no domingo também é uma boa opção por conta do trânsito mais tranquilo. Além de ser mais seguro, deve contribuir para que a comitiva chegue mais rápido ao Parque de Exposições”, avalia o coordenador.

A cada novo evento, a Expoama costuma movimentar quantias expressivas em dinheiro. Entre estandes que oferecem equipamentos, ferramentas, insumos, veículos, linhas de crédito e outras facilidades financeiras para o produtor rural, além de leilões,n a última edição da exposição, realizada em 2019, foram realizados negócios da ordem de R$135 milhões, segundo a diretoria da feira.

Programe-se:

Local: Parque de Exposições José Francisco Diamantino (Rodovia BR-155)

Abertura de portões: 18h

Ingressos custam a partir de R$60

Vendas: aplicativo BaladApp, Drogaria São Francisco, Impressões Mais e loja TXC, no núcleo Cidade Nova, e Planet Music, no núcleo Marabá Pioneira.

20 de julho (quarta-feira)

Show gospel Casa Worship

21 de julho (quinta-feira)

Abertura do rodeio

Shows de artistas locais

Atação Nacional: Jorge e Mateus

22 de julho (sexta-feira)

Competição de rodeio

Shows de artistas locais

23 de julho (sábado)

Show de artistas locais

Atrações nacionais: Léo Magalhães e Luiza Martins (ex-Luiza e Maurílio)

24 de julho (domingo)

Encerramento do rodeio

Show de artistas locais