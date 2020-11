Macapaenses recorrem ao Rio Amazonas para tomar banho; veja

O apagão no Amapá iniciado na última terça-feira (3) deixou os moradores do estado também sem água. A solução: buscaram o rio Amazonas para recolher água para as atividades domésticas e também para tomar banho.

Vídeos que circulam pelas redes sociais, nesta sexta-feira (6), mostram uma grande quantidades de amapaenses na beira do rio, que banha a capital Macapá. Até o momento, não há previsão de restabelecimento da energia no Amapá, mas um gabinete de crise foi criado pelo Ministério de Minas e Energia.

Nesta sexta-feira (6), o governador Helder Barbalho anunciou que o governo paraense enviará, neste sábado (7), uma aeronave com sete mil copos de água e 200 ml e mil cestas básicas para serem doados ao Amapá.

O estado ficou sem fornecimento de energia elétrica após a queda de um raio que causou incêndio em uma subestação da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). O incidente deixou 14 das 16 cidades do Amapá sem energia, ainda na noite de terça-feira (3). Em virtude do apagão, a prefeitura de Macapá decretou no final da tarde de quinta-feira (5) estado de calamidade pública por 30 dias.