Ananindeua vacina idosos de 76 a 78 anos nesta quinta-feira

A Prefeitura de Ananindeua recebeu mais 12.820 novas doses da vacina Coronavac e vai começar a vacinação dos idosos de 76 até 78 anos a partir desta quinta-feira (04), das 08h às 16h.

O município vai continuar com o esquema escalonado de distribuição da vacina contra o coronavírus, para evitar aglomerações. Desse modo, a faixa etária vai decrescendo a cada dia, até chegar aos idosos com 70 anos (meta estadual).



De acordo com o planejamento municipal, ao chegar nesta faixa etária à procura pelo imunizante será maior, por este motivo, a campanha deixará de ser realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e segue sua realização em espaços mais amplos, cedidos por igrejas distribuídas estrategicamente nos dois lados da BR (Lado Norte e Lado Sul).



A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua reforça que os idosos que irão completar ainda nesse ano a idade indicada para vacinação (mesmo que ainda não esteja próximo da data de aniversário) podem se vacinar normalmente.



A Secretaria de Saúde do município segue vacinando os idosos com a segunda dose da Coronavac. Vale destacar que a vacina deve ser aplicada na data indicada no cartão de vacinação do idoso. Aqueles que já tomaram a primeira dose devem procurar uma das sete igrejas com postos de vacinação, no horário das 08h às 16h. Os documentos necessários para receber a segunda dose são: RG, cartão SUS e de vacinação.

CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Drive-Thru:

A vacinação no modelo Drive-Thru, na Unama BR, ocorre até sexta-feira (05), sempre de 8h às 12h.



A pé:



Lado Norte:



- Igreja Quadrangular Catedral da Fé

Av. Zacarias de Assunção com a Rua Bom Sossego - Distrito Industrial.



- Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo

WE 16, N 17 - Cidade Nova 2.



- Paróquia Santa Paula Franssinete

WE 72, S/N - Cidade Nova 6.



- Igreja Assembleia de Deus

Av. Cláudio Sanders com a Estrada do Curuçambá - Maguari.



Lado Sul:



- Paróquia Cristo Rei

Rua Rosa Vermelha com a 19 de março, nº 05 - Guanabara.



- Igreja Universal

Rua Oswaldo Cruz, nº 563 - Águas Lindas.



- Igreja Sagrado Coração de Jesus (Salão Paroquial).

Entre ruas 10 e 11 - Conj. Júlia Seffer.