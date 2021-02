Ananindeua inicia vacinação de idosos contra a covid-19 nesta quinta-feira

Em coletiva à Imprensa, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, apresentou nesta quarta-feira (3) o site oficial da Prefeitura com informações da vacinação contra a covid-19 no município, com um Vacinômetro, e anunciou que a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) iniciará nesta quinta-feira (4) a vacinação dos idosos acamados (aqueles que perderam a mobilidade ou estão com a mobilidade reduzida) com idade acima de 69 anos. Para isso, os familiares devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima munidos do RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência do idoso para cadastrá-lo e no mesmo dia receber a vacinação após avaliação da equipe da Sesau.

Na próxima segunda-feira (8), os idosos de 90 anos ou mais iniciarão a vacinação, que ocorrerá em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no estacionamento da Unama BR, sempre das 8h às 17h. Nesta etapa, a vacinação atenderá de forma escalonada. As UBS escolhidas são: Júlia Seffer, UBS da Guanabara, UBS Águas Brancas, UBS do Áura, UBS do Distrito Industrial, UBS do PAAR, UBS Paulo Frota, UBS do Uirapuru, UBS do Coqueiro e a UBS do Jaderlândia.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, e representantes da Sesau deram mais informações sobre a vacinação (Reprodução / Comus)

Vacinômetro

O Vacinômetro da Prefeitura de Ananindeua traz informações sobre o total de doses recebidas da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará (Sespa), total de doses aplicadas e a porcentagem. Além dos dados detalhados por grupos de vacinados com iniciais dos nomes, CPF, a idade e sexo de cada pessoa imunizada.

O Município de Ananindeua recebeu da Sespa 6.720 doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Dessas, 3.739 doses já foram aplicadas até às 12h desta quarta-feira (3).