Ananindeua intensifica vacinação contra covid-19 em 22 UBS nesta segunda (20)

A vacinação contra a covid-19 será intensificada nesta segunda-feira (20) no Município de Ananindeua, por iniciativa da Prefeitura Municipal que mantém programação de imunização em 22 unidades básicas de Saúde (UBS). São ofertadas a primeira, a segunda dose da Coronavac, a segunda dose da AstraZeneca e Pfizer e a terceira dose (dose de reforço), de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas.

A Prefeitura informa que os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o Comprovante de Residência. Já para a segunda e terceira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de Vacinação. A primeira dose é destinada para pessoas com 18 anos ou mais. Já a segunda dose da Coronavac é aplicada em pessoas com 18 anos ou mais, com intervalo de 21 dias após a primeira dose. A segunda dose da AstraZeneca é destinada a pessoas com 18 anos ou mais e que estejam com a segunda dose em atraso. A segunda dose Pfizer é aplicada em pessoas com 12 anos de idade ou mais, com intervalo mínimo de 28 dias após a primeira dose.

A terceira dose é destinada a pessoas que tomaram a segunda dose em julho. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), como ressalta a Prefeitura de Ananindeua, o imunizante utilizado na terceira dose será da Pfizer, e o intervalo mínimo para aplicação deve ser de cinco meses após a segunda dose.

As 22 unidades para a vacinação contra a covid-19 são: UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Elo 1 e Elo 2 / UBS PAAR / UBS Curuçambá Rural / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Icuí / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri e UBS Una.

Delivery

A "Vacina Delivery" é ofertada pela gestão municipal em uma Van que percorre os bairros, feiras e praças do município, possibilintando, assim, a "busca ativa" de quem ainda não recebeu a primeira, segunda ou terceira dose do imunizante. O atendimento ocorre sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Os documentos necessários são: RG, CPF ou Cartão SUS e Cartão de Vacinação para tomar a segunda ou terceira dose.

A programação do serviço da Vacina Delivery abrange: 20/12 – Jaderlândia (Rua principal, próximo da escola EMEF São Paulo); 21/12 - Águas Lindas (Rua Tancredo Neves, próx. da Associação Comunitária do Park Anne); 22/12 - Icuí (Estacionamento da Paróquia Santo Inácio de Loyola);

23/12 - Aurá (Próximo do Conjunto Ananin e Portal do Aurá).

Corujão

O projeto “Corujão da Vacinação”, realizado de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h em espaços cedidos por supermercados, shoppings, além das praças do município, contará com aplicação de doses de imunizantes nos dias 20, 21, 22 e 23 deste mês, no Mix Atacarejo Mário Covas / Shopping Metrópole / Supermercado Preço Baixo (Cidade Nova).