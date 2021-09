Ananindeua convoca adolescentes de 12 anos para a vacinação

Os adolescentes de 12 anos completos seme comorbidades são os convocados da vez para a vacinação anticovid-19 em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Este grupo vai receber a 1ª dose nesta quarta-feira (22), das 8h30 às 13h30.

Ao todo, são pontos de vacinação: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; Colégio La Salle Ananindeua - Coqueiro; Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; e Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1.

Os documentos necessários para receber a dose do imunizante são o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa ou em nomes dos pais) e/ou a carteira de acompanhante em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

"O imunizante utilizado será da Pfizer, liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em jovens entre 12 a 17 anos", destacou a a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau). "Neste dia, não haverá vacinação de grupos remanescentes", detalhou.

Balanço

De janeiro até o momento, 488.893 doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo 301.904 pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 185.989 completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.