Ananindeua atinge 1,7% da população com primeira dose contra a covid-19

Em Ananindeua, 9.116 pessoas já receberam a primeira dose da vacinação contra a covid-19. Isto significa que apenas 1,7% da população recebeu a primeira dose do imunizante, até este domingo (28). O município conta com 535.547 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020.

Das 9.116, há 3.739 (41%) pessoas completamente imunizadas, ou seja, receberam as duas doses no intervalo de 28 dias. Quem recebeu a primeira dose deve aguardar o prazo recomendado para a segunda aplicação. Ainda segundo o Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Ananindeua ainda está vacinando idosos com 80 anos ou mais.

Por conta da alta procura no último final de semana, a Prefeitura de Ananindeua aumentou de nove para 13 o número de postos para atender a população e evitar aglomerações. O estacionamento da Universidade da Amazônia (Unama), localizado na BR-316, passou a fazer parte do esquema de vacinação, no sistema drive-thru, das 8h às 12h.

Nesta segunda-feira (01), no primeiro dia de atendimento na Unama da BR-316, segundo profissionais, a movimentação foi a esperada e 54 doses foram aplicadas em quatro horas de atendimento. “Mesmo com as chuvas, foram 54 doses aplicadas, mas era o que esperávamos. Foi tranquilo. Quem vacinou neste dia terá a segunda dose dia 28 de março. A partir desta terça (2), vamos aplicar também a segunda dose para quem já pode receber a Coronavac”, explica a enfermeira Leila Duarte, responsável pelo posto, que trabalha no atendimento com mais seis profissionais da área da saúde.

Ananindeua já recebeu 18,9 mil doses da Coronavac

O município recebeu do Ministério da Saúde 18.900 doses da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Destas, 6.720 doses foram destinadas para a aplicação da segunda dose. Dentre os vacinados estão os profissionais de saúde, idosos institucionalizados, acamados e não acamado e a população quilombola.

As Unidades com oferta de doses da vacina contra a covid-19 são a Unidade Básica de Saúde (UBS) Guanabara, UBS Júlia Seffer, UBS Águas Brancas, UBS Distrito Industrial, UBS PAAR, UBS Uirapuru, UBS Icuí, UBS Cidade Nova VI, UBS Paulo Frota (Cidade Nova), UBS Coqueiro, UBS Ariri, UBS Atalaia e UBS Jaderlândia. O atendimento é das 8h às 12h e todos os dias, enquanto houver doses disponíveis a campanha segue.

Sob recomendação do Ministério Público de Ananindeua, os documentos necessários devem ser: RG, CPF, Cartão SUS, Comprovante de residência (no nome do idoso) e/ou título eleitoral. Não havendo como apresentar o documento de comprovação de domicílio, o familiar/acompanhante poderá cadastrar o endereço e uma equipe da Secretaria vai ao local para confirmar as informações para então vacinar o idoso. A medida foi necessária para garantir transparência diante dos órgãos oficiais de controle e da população que tem direito às doses.

Quem pode se vacinar:

Idosos com 80 anos ou mais

Locais de vacinação em Ananindeua:

As Unidades com oferta de doses da vacina contra a covid-19 são a Unidade Básica de Saúde (UBS) Guanabara, UBS Júlia Seffer, UBS Águas Brancas, UBS Distrito Industrial, UBS PAAR, UBS Uirapuru, UBS Icuí, UBS Cidade Nova VI, UBS Paulo Frota (Cidade Nova), UBS Coqueiro, UBS Ariri, UBS Atalaia e UBS Jaderlândia.

Horário de atendimento:

Das 8h às 12h

Dias:

Todos os dias, enquanto houver doses disponíveis a campanha segue

Documentos necessários que deve levar:

RG, CPF, Cartão SUS, Comprovante de residência (no nome do idoso) e/ou título eleitoral.

Não havendo como apresentar o documento de comprovação de domicílio, o familiar/acompanhante poderá cadastrar o endereço e uma equipe da Secretaria vai ao local para confirmar as informações para então vacinar o idoso.