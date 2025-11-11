Capa Jornal Amazônia
Amazônia ganha plataforma de dados climáticos e é apresentada durante a COP30 em Belém

Ferramenta, que reúne informações ambientais e territoriais, foi lançada junto à Estratégia Amazônia 2050, que define metas de desenvolvimento sustentável para os estados da região

Agência Pará

Nesta terça-feira (11), foi lançada, durante o segundo dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), a plataforma CAL 2050 (Clima, Amazônia e Legalidade). A iniciativa cria uma base inédita de dados ambientais e territoriais para orientar políticas públicas voltadas ao enfrentamento da crise climática e ao desenvolvimento sustentável da região. A plataforma foi apresentada pelo Consórcio da Amazônia Legal e desenvolvida com o apoio técnico do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

“O que é eficaz em um ambiente não necessariamente é em outro. E, a partir desse olhar de consórcio de região, estamos construindo o engajamento de todos os estados para fortalecer esse suporte, de modo que possamos escalar cada vez mais a ambição regional das políticas públicas, das ações e da missão comum de cuidar da Amazônia”, afirmou o governador Helder Barbalho, que preside o Consórcio da Amazônia Legal e esteve presente durante o lançamento da plataforma.

A CAL 2050 reúne dados geoespaciais, climáticos e de uso do solo, permitindo acompanhar em tempo real indicadores sobre desmatamento, regeneração florestal, emissões de gases de efeito estufa, investimentos em bioeconomia e rastreabilidade de ativos ambientais. A plataforma conecta informações federais e estaduais e será uma ferramenta estratégica para monitorar a contribuição dos estados amazônicos às Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), no âmbito do Acordo de Paris.

O diretor-executivo do Ipam, Ludovico Pereira, destacou que a ferramenta representa um salto de qualidade na gestão ambiental regional. “O desafio da implementação exige novas formas de abordar a realidade, uma realidade que precisa ser mensurável, quantificável e traduzida em dados inteligentes. Sem smart data, não é possível sustentar decisões estratégicas. A CAL 2050 entrega uma resposta concreta à emergência climática global e mostra que a governança climática começa no território”, afirmou.

Apresentada no mesmo painel, a Estratégia Amazônia 2050 define diretrizes de longo prazo para conciliar floresta viva, prosperidade econômica, transição energética e justiça social. A CAL 2050 será a infraestrutura técnica que assegura transparência, rastreabilidade e integridade na execução dessas metas, em conformidade com a Lei nº 15.042/2024, que institui o mercado regulado de carbono no Brasil e abre caminho para a integração ao Artigo 6 do Acordo de Paris.

Com o lançamento, o Pará reforça seu papel como articulador político e técnico da agenda ambiental da Amazônia. À frente do Consórcio, Helder Barbalho conduz um esforço coletivo que ultrapassa fronteiras estaduais e projeta a região como referência global em governança climática. Durante a COP30, Belém tem revelado uma Amazônia mais organizada, conectada e disposta a conduzir suas próprias soluções, de dentro da floresta, com dados, ciência e decisão política.

