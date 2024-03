Alunos da rede estadual se preparam para 53° Concurso Internacional de Cartas dos Correios

Estudantes e professores da rede pública estadual se preparam para participar do 53° Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU) e realizado pelos Correios. Em 2024, o concurso traz o tema: "Escreva uma carta para as futuras gerações sobre o mundo que você gostaria que elas herdassem". As inscrições devem ser realizadas pelas escolas até a próxima sexta-feira, 22.

Para Paola Dias, da Coordenadoria de Ensino Médio (COEM) da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), o concurso é importante pois ajuda a estimular os alunos a praticarem a escrita e a criatividade. "Os Correios realizam este concurso de cartas porque, atualmente, dificilmente as pessoas escrevem cartas. Então, eles incentivam e estimulam os nossos jovens, nossos estudantes a escrever cartas, tanto que o concurso é a nível estadual e a nível nacional", destacou.

Ainda segundo Paola, o concurso traz grande contribuição para os estudantes. "Para nós da Seduc, o Concurso Internacional de Cartas dos Correios está dentro da Área de Linguagens e suas Tecnologias. Dessa forma, contribui para o alcance de vários objetos de aprendizagem, trabalhando competências, habilidades e possibilitando o protagonismo dos estudantes", explicou.

A professora de Língua Portuguesa, Layara Carreteiro, da Escola Estadual Presidente Fernando Henrique Cardoso, localizada no município de Monte Alegre, na Região do Baixo Amazonas, relembra que uma de suas alunas participou e venceu a edição do concurso em 2023 e destaca o quanto a conquista foi importante para a vida da estudante.

"Nós ficamos muito felizes com tudo o que esse concurso proporcionou para a nossa aluna, que é de origem bem humilde. Ela teve muitos acessos facilitados, já por conta desse concurso, não só financeiramente falando, porque ela conseguiu ser contemplada com bolsas de estudo, terminou até um curso de inglês, tudo com bolsa. Acessos que realmente melhoraram a qualidade de vida dela, a qualidade do estudo dela, então com certeza esse concurso foi uma revolução para a vida dela”, contou entusiasmada.

O Concurso

O Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) que coordena políticas e serviços postais entre as nações e o sistema postal internacional.

No Brasil, os Correios são responsáveis por realizar esse concurso que é organizado em três fases: escolar, estadual e nacional. A primeira melhor redação de cada estado segue para a fase nacional, onde serão selecionadas as três melhores cartas. A primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional, que fica sob a responsabilidade da UPU.

Premiação

O estudante autor da melhor redação na fase nacional recebe prêmio de R$ 10 mil em dinheiro e sua escola, R$ 10,5 mil. O segundo e o terceiro colocados da etapa nacional também recebem premiação, de R$ 8 mil e R$ 6 mil, respectivamente - e suas escolas recebem R$ 10,5 mil, R$ 8,5 mil e R$ 6,5 mil. Na fase regional, o prêmio é de R$ 2,3 mil para o autor da melhor redação e de R$ 2,5 mil para sua escola.