Semec lança 2ª edição da Olimpíada e Paralimpíada Matematicando em Belém nesta terça (19)

A Escola Municipal Walter Leite Caminha, na travessa 4, s/n, do Conjunto Catalina, no bairro Mangueirão, em Belém (PA), sediará a partir das 19h desta terça-feira (19) o lançamento da 2ª edição da Olimpíada e Paralimpíada Matematicando por parte da Prefeitura de Belém. A iniciativa mobiliza dirigentes e técnicos do Centro Educacional de Inovação Tecnológica e Computacional (Cetec), vinculado à Secretaria Municipal de Educação (Semec), e comunidades escolares de escolas municipais públicas na capital paraense.

O foco da Olimpíada e Paralimpíada é estimular os estudantes do ensino fundamental e da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) da rede municipal pública de ensino ao aprendizado das operações básicas de matemática, para acelerar o cálculo mental, estimular o raciocínio lógico e pensar o computacional.

Como repassa a Semec, o evento é uma ação do Programa Ver-A-Tech da rede municipal de Educação com o apoio da empresa Inteceleri. Uma das metodologias será o Matematicando, utilizada por meio do livro "A Nova Tabuada Matematicando" e também de um aplicativo, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica.

Interesse em aprender

Assim, como repassa a Semec, a iniciativa contribui para a aprendizagem dos estudantes, pois estimula o raciocínio lógico, a resolução de problemas, a criatividade e a concentração. Além disso, promove o interesse pela matemática, mostrando sua aplicação prática e incentivando os estudantes a se dedicarem mais à disciplina, o que reflete positivamente nos resultados e na melhora qualitativa da aprendizagem.

Na primeira edição de 2023, mais de 15 mil estudantes participaram do evento. Este ano, o Programa almeja 24 mil estudantes da rede envolvidos na segunda edição do Matematicando.

Além de todo o processo de inclusão e acessibilidade, no final de todos os processos os três primeiros estudantes melhor colocados de cada ano com os seus respectivos professores (responsáveis pela turma) serão premiados. O primeiro lugar ganha um notebook, o segundo lugar um smartphone e o terceiro, um tablet. A escola com maior destaque também será premiada. A Olimpíada e Paralimpíada Matematicando é acompanhada pela secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, e pelo coordenador do Cetec, Geldes Campos.