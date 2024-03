Meninas na Ciência: projeto abre vagas para estudantes mulheres de escolas pública e particular

Estudantes interessadas em astrociência poderão ser inscrever, até 22 de março, no Projeto de Extensão "Astrociência: Meninas na Ciência no Pará", voltado a estudantes mulheres, matriculadas em 2024, no ensino regular de escolas da rede pública e particular. Serão selecionadas 25 alunas, para participar de atividades científicas e de pesquisa em diferentes áreas da ciência, por meio de palestras com pesquisadoras, oficinas e iniciativas práticas e experimentais.

As vagas foram abertas pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex). O Edital contempla estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, incluindo a modalidade de educação profissional integrada.

As atividades ocorrerão no período da tarde, de abril a dezembro de 2024, uma vez por semana, às quintas-feiras e a cada 15 dias, no Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA). A programação detalhada será enviada, via e-mail, às alunas selecionadas.

Saiba como participar

Para participar, é necessário preencher o formulário de inscrição. A participação no projeto é voluntária e gratuita, e as estudantes interessadas podem se inscrever até o próximo dia 22, conforme convocatória. Caso a aluna interessada seja menor de idade, é obrigatório que se inscreva com a autorização do(da) responsável legal.

As estudantes deverão encaminhar os seguintes documentos, anexados, para o e-mail astrocienciauepa@gmail.com: cópia do documento de identificação com foto; comprovante de escolaridade (matrícula 2024); autorização do (da) responsável, quando menor de idade (modelo no Anexo I da convocatória); autorização de uso da imagem e do som assinada pela aluna e responsável (modelo no Anexo II da convocatória); e cópias do documento de identificação do responsável, quando menor de idade.

A coordenação não arcará com custos de qualquer tipo de transporte e alimentação, sendo ambos de inteira responsabilidade das participantes. O resultado final será divulgado no dia 5 de abril, de forma on-line, no perfil @tainakan.coletivofeminino, na rede social Instagram. A classificação será feita por ordem de inscrição.

Projeto

Esta é a segunda edição do "Astrociência: Meninas na Ciência", que iniciou suas atividades em 2023 e é integrado por professoras e monitoras do CCPPA, por meio do Coletivo Feminino Tainá-kan. De acordo com a coordenadora do Astrociência, Jeane da Silva, o projeto visa apresentar às participantes as diferentes áreas que compõem o conhecimento científico.

“No Centro de Ciências e Planetário do Pará, temos os espaços da Biologia, Química, Física, Matemática e Astronomia. Então, por meio deles, as meninas poderão despertar um olhar científico e entrar em contato com um leque de possibilidades de atuação. O projeto dá às integrantes a certeza de que elas podem seguir a carreira científica”, afirma a coordenadora do 'Astrociência', Jeane da Silva.

A professora da Uepa, Bianca Venturieri, também integra o 'Astrociência', e comentou sobre as atividades deste ano. “Em 2024, além das palestras e oficinas, incluiremos, para as meninas, participantes a experiência de elas acompanharem as visitas das escolas junto com as monitoras do Planetário”, destaca.

Para a estudante do primeiro ano do Ensino Médio, Agatha dos Santos, de 14 anos, integrar a iniciativa ao longo de 2023 “foi uma experiência muito incrível e transformadora”. A jovem faz parte das atividades do projeto desde o seu início e é apaixonada pelos conhecimentos que perpassam a astrociência. “A oportunidade de mergulhar no estudo e no incentivo de pesquisar o universo e compreender os mistérios dos astros, me ajudou a querer contribuir para os avanços científicos e me encheu de fascínio, alegria e gratidão”, ressalta.