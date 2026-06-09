Alter do chão está entre as melhores praias do planeta; saiba mais

Areia branca, água azul-turquesa e nenhum litoral por perto. No oeste do Pará, a cidade de Santarém reúne alguns dos cenários mais surpreendentes da Amazônia e se consolida como um dos principais destinos turísticos da região Norte. Conhecida por suas praias fluviais e pela proximidade com a floresta, a cidade atrai visitantes em busca de natureza, cultura e experiências ligadas aos rios amazônicos.

O principal cartão-postal do município é Alter do Chão, distrito localizado a cerca de 37 quilômetros do centro da cidade. Durante o período de vazante do Rio Tapajós, entre os meses de agosto e dezembro, extensas faixas de areia branca emergem das águas cristalinas, formando praias que renderam ao local o apelido de “Caribe Amazônico” ou “Caribe de água doce”.

Em 2009, Alter do Chão ganhou projeção internacional ao ser destacada pelo jornal britânico The Guardian entre os destinos de praia mais atrativos do Brasil. Um dos pontos mais visitados é a Ilha do Amor, acessível por meio de pequenas embarcações conhecidas como catraias. A ilha se tornou símbolo da região por suas águas calmas e paisagem exuberante.

Além das praias, Santarém oferece atrações que combinam ecoturismo e patrimônio histórico. Um dos fenômenos naturais mais conhecidos é o encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, visível da orla da cidade e também em passeios de barco. As águas azul-esverdeadas do Tapajós correm lado a lado com as águas barrentas do Amazonas, formando um contraste que chama a atenção de moradores e turistas.

Para quem busca contato direto com a floresta, a Floresta Nacional do Tapajós é uma das principais opções. Com mais de 527 mil hectares de área protegida, a unidade de conservação abriga trilhas, igarapés e comunidades ribeirinhas que desenvolvem atividades de turismo sustentável. Entre os atrativos está uma sumaúma centenária localizada na comunidade de Maguari, considerada uma das maiores árvores da região.

Outros destinos procurados são a Ponta do Cururu, conhecida pelos avistamentos de botos ao entardecer, e a Ponta de Pedras, onde formações rochosas surgem durante a vazante do rio e dividem espaço com restaurantes especializados em peixes amazônicos.

A riqueza cultural também faz parte do roteiro. O Centro Cultural João Fona preserva parte da história da ocupação da região, com destaque para peças arqueológicas e cerâmicas produzidas pelos povos indígenas que habitaram a área. Já a Praça Mirante dos Tapajós oferece vista panorâmica para o encontro das águas e guarda vestígios do período colonial.

A paisagem da região se transforma ao longo do ano. Entre janeiro e julho, a cheia dos rios provoca a formação dos igapós, áreas de floresta alagada que podem ser exploradas em passeios de canoa. Durante a seca, os mesmos locais revelam trilhas e praias que permaneciam submersas meses antes.

Com acesso aéreo por meio do Aeroporto Maestro Wilson Fonseca e ligações fluviais com cidades como Belém e Manaus, Santarém se destaca como um destino que combina praias de água doce, biodiversidade, cultura amazônica e experiências únicas em meio à maior floresta tropical do mundo.