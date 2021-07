Altas temperaturas e noites com temporais marcam o último final de semana de Julho

As condições de tempo para o último final de semana no Nordeste do Pará e nas principais praias do Estado apontam eventos de chuvas e trovoadas, em áreas isoladas. No sábado, céu variando de parcialmente nublado a totalmente nublado, com previsão de chuvas acompanhadas de trovoadas e possibilidade de rajadas de ventos. É necessário atenção redobrada ao uso de protetor solar e na hidratação do corpo. As temperaturas máximas devem oscilar entre 32 e 37 graus e ocorrerão no horário das 10h às 15h.

O mês de julho foi marcado por fortes temporais que deixaram a população assustada e preocupada. A meteorologista Aylci Barros, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou que a previsão para os principais balneários localizados no litoral do estado, como Salinas, Marudá, Algodoal, Ajuruteua e Crispim, é de clima nublado pela manhã, mas com sol forte pela tarde. No final do dia, chuvas rápidas e pontuais devem ocorrer.

O forte calor registrado na Região Metropolitana de Belém nos últimos dias deve persistir até o final do mês. As temperaturas máximas também devem variar entre 32 e 37 graus. O último final de semana de veraneio é de predomínio de tempo parcialmente nublado no decorrer do dia. À tarde, haverá momentos isolados de chuva, com a possibilidade de chuva com trovoadas. Já as noites tendem a apresentar céu parcialmente nublado a nublado. Os dados são do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas).

Nos próximos dias, as condições climáticas indicam para o sudeste do Pará uma onda de calor que pode elevar a temperatura em até 37 graus Celsius. Devido à ausência de nebulosidade, a umidade relativa do ar pode chegar a 25%. É recomendável que a população mantenha a hidratação para evitar mal-estar.

(Bruna Ribeiro e Karoline Caldeira, estagiárias sob a supervisão de Ana Carolina Matos e Victor Furtado, coordenadores do Núcleo de Atualidades)