Altamira promove evento para discutir situação ambiental, conservação florestal e mudanças climáticas

De 2 a 5 de junho, o município de Altamira, sudoeste do Pará, será sede de um evento ambiental inédito, que tem como objetivo contribuir para que a cidade alcance o equilíbrio necessário para o seu desenvolvimento sustentável. Organizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente (Semma), o I Concerto Ambiental de Altamira ocorrerá, a partir das 17h, no Centro de Convenções e Cursos do Premem, e terá como tema central: “A harmonia entre a conservação da floresta, as atividades econômicas sustentáveis e sua influência na mitigação das mudanças climáticas”.

Durante o evento, haverá mesas e palestras voltadas para o diálogo local sobre preservação, além de uma feira com produtos da bioeconomia. “A ideia principal do nosso Concerto é que nós possamos mostrar que há viabilidade de desenvolvimento econômico em parceria com a sustentabilidade”, disse Ubirajara Umbuzeiro, titular da Semma. O evento deve contar com a presença do governador Helder Barbalho e outras autoridades.

O Concerto culminará com o lançamento da Carta de Altamira para o Meio Ambiente, que será apresentada no final do evento, composta por vários encaminhamentos e metas a serem alcançadas ao longo dos próximos 50 anos, buscando atingir a sustentabilidade entre a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico no município.