Aids: Pará soma 739 casos da doença entre janeiro e novembro de 2022

Em dados divulgados nesta quarta-feira (30), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que, entre 1º de janeiro e 28 de novembro de 2022, o Pará somou 733 casos de Aids. Os dados são oriundos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde. Já em 2021, o Estado confirmou 839 ocorrências.

Já os casos de HIV no Pará somaram 2.952 ocorrências em 2021, seguidos por mais 2.217 casos em 2022, de 1º de janeiro a 28 de novembro. Já as mortes ocasionadas por complicações causadas pela Aids chegaram a 711 no ano passado e contabilizaram 580 nesse ano, também de 1º de janeiro a 28 de novembro.

Ação alusiva

Em alusão ao Dia Mundial de Combate de Luta contra a Aids, celebrado nesta quinta-feira (1º) — associada à campanha Dezembro Vermelho — a Sespa realizará uma agenda de programação com o tema “IST Não! Atenção, Cuidado e Prevenção”, que oferecerá à população diversos serviços de saúde e de cidadania.

As ações começarão na Usina da Paz da Cabanagem nesta quinta. Mais seis locais receberão a iniciativa durante a agenda de dezembro. Na ocasião será disponibilizado à população testes rápidos, que são realizados com a coleta de uma gota de sangue por meio da punção digital. O resultado, com o laudo, fica pronto em 20 minutos.

A programação incluirá ações no Mercado do Ver-o-Peso no dia 3 de dezembro. E, ainda, haverá programação nas Usinas da Paz de Marituba (4/12), Cabanagem (10/12), Bengui (11/12), Icuí (17/12) e Jurunas (18/12). Os mutirões serão sempre no horário das 8h às 13h.

Campanha visa disponibilizar serviços à população

A coordenadora de IST/Aids da Sespa, Andréa Miranda, explica que a meta da campanha é promover o acesso ao teste, ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico e vincular o portador do HIV à referência, além de ofertar o tratamento imediatamente após o diagnóstico. “Durante a entrega do resultado, será realizado o aconselhamento e, havendo necessidade, o usuário será direcionado para iniciar o tratamento o mais breve possível”, explicou.

A campanha é realizada em um mês de mobilização voltado ao alerta, que é realizado todos os anos, conforme comenta o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho.”Queremos chamar a atenção da população quanto à prevenção, pois, infelizmente, muitas pessoas continuam não utilizando o preservativo nas relações sexuais e isso é preocupante, já que temos várias campanhas de conscientização durante o ano e também preservativos e outros métodos de prevenção disponíveis no SUS”, frisou.

Serviço

A Sespa disponibiliza, em Belém, a Unidade de Referência Especializada em Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (Uredipe), para pacientes de todo o Estado vivendo com HIV/Aids. Outros canais de apoio são oferecidos pelas prefeituras, como os 76 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs) e 34 Serviços de Atenção Especializada (SAEs).

Nesses canais, a população em geral pode realizar o teste rápido diagnóstico para o HIV, gratuito e sigiloso, e receber as devidas orientações para prevenir a doença ou iniciar o mais precoce possível o tratamento naqueles que apresentaram testes reagentes pela rede especializada do Sistema Único de Saúde (SUS).