Agricultores bloqueiam trecho da rodovia Transamazônica, em Uruará, para cobrar assentamento

Cerca de 120 a 130 pessoas, dentre homens, mulheres e crianças, bloquearam a BR 230 (rodovia Transamazônica), no quilômetro 160 Norte, no município de Uruará, no Pará, desde o início da tarde desta segunda-feira (16). Trata-se de uma manifestação para cobrar reintegração de posse e outras pautas da Associação Terra Nova (ATN) e da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Nova Descoberta (APPR)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é uma manifestação pacífica em que foram negociadas três liberações de tráfego ao longo desta segunda e no início da terça-feira (17). A primeira liberação foi feita às 12h. A segunda, às 15h. As próximas estão marcadas para 22h (segunda) e 6h (já na terça).

Dentre as pautas: publicação da portaria de criação do assentamento (Terra Nova) no Diário Oficial da União; construção de rede elétrica rural no ramal dos Dois e Meio e ampliação no Km 140 Norte; levantamento atualizado das famílias por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); construção de uma nova ponte sobre o rio Uruará, na BR 230, Km 160; e asfaltamento Transamazônica, trecho Medicilândia/Rurópolis.