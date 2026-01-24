Adolescente de 16 anos morre após acidente de moto na ponte rodoferroviária, em Marabá

Uma adolescente de 16 anos morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste sábado (24), na PA-150, na rotatória da cabeceira da ponte rodoferroviária, em Marabá, sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Kyara Silva Souza. Ela estava na garupa de uma motocicleta pilotada por um jovem, que seguia no sentido São Félix–Nova Marabá. Por volta das 3h, ao descer a ponte, o condutor teria atingido um buraco na pista, o que provocou a queda dos ocupantes.

Kyara e o motociclista foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados a um hospital da cidade. A adolescente, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Segundo familiares, o condutor da motocicleta permanece internado, com fratura em uma das pernas. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente seguem sob investigação.