Adolescente de 14 anos é esmagada por ônibus

A adolescente Evelyn Rabelo, de 14 anos, morreu após ser esmagada por um ônibus na manhã do último sábado, 7, no município de Santarém, no oeste do Pará. O acidente foi registrado na avenida Rui Barbosa, esquina com a travessa Barjonas de Miranda, no bairro Aldeia. A adolescente estava na garupa de uma motocicleta modelo Bros.



Segundo informações de testemunhas, o ônibus da linha Santa Maria seguia na mesma direção da motocicleta, na avenida Rui Barbosa. Imagens de circuito de segurança do entorno registraram o momento no qual o ônibus faz uma conversão e acaba colidindo com a motocicleta, perto da travessa Barjonas.



Com o impacto, a motocicleta foi arremessada para o outro lado da pista e a adolescente foi arrastada para baixo do ônibus. Ela teve a cabeça esmagada pelos pneus dianteiros do transporte coletivo e morreu na hora. O piloto da motocicleta, Augusto César Nobre, tio da adolescente, foi jogado para o lado oposto e sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi atendido ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado à instituição de saúde local.

O motorista do ônibus foi levado para a 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o acidente.