Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Pará chevron right

Adepará reforça chamada para produtores rurais atualizarem o cadastro agropecuário

Prazo encerra na próxima quinta-feira, 14 de agosto, e a Agência de Defesa Agropecuária considera a ação essencial para o desenvolvimento do setor

Agência Pará

Os produtores rurais que têm em suas propriedades animais de interesse econômico precisam fazer a atualização do cadastro agropecuário na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).
 
A campanha que iniciou em maio está chegando ao fim. O prazo final se encerra no dia 14 de agosto em todo o Pará, exceto para o arquipélago do Marajó, que inicia a etapa da campanha de Atualização Cadastral, somente no próximo dia 18 de agosto e vai até outubro de 2025.
 
A Adepará observa que o produtor obrigatoriamente deve atualizar seus dados pessoais e do rebanho, com ênfase no saldo de todas as espécies.
 
Para fazer a atualização dos dados, o produtor deve comparecer presencialmente em uma unidade da Adepará, do seu município, com documento oficial com foto e a relação das espécies de animais que possui na propriedade.
 
“As campanhas de Atualização Cadastral são muito importantes para a manutenção do status de Livre de Febre Aftosa do estado, pois elas têm a intenção de gerar informações que vão auxiliar o Serviço Veterinário Oficial diante de um foco de doenças que podem acometer as espécies de interesse pecuário. A primeira etapa mostrou o engajamento dos produtores e um esforço por parte da agência em mobilizar servidores para recepcionar da melhor forma possível a população. Mesmo este atendimento sendo um pouco mais demorado, já que o foco agora é o saldo de todas as espécies, a agência já está se preparando para receber cada vez melhor nossos produtores nas próximas etapas”, explicou Barbra Lopes, gerente de cadastro e rastreabilidade da Adepará. 

Novo status sanitário

O Pará tem o segundo maior rebanho bovino do País e conquistou em maio de 2025 o reconhecimento internacional de zona livre de aftosa sem vacinação. O novo status sanitário deve gerar interesse de novos mercados pela carne produzida no Pará.

 A Agência de Defesa Agropecuária frisa que a retirada da vacina é considerada um marco para a pecuária estadual e coloca essa atividade econômica em outro patamar. Mas para manter o novo status sanitário, a Adepará vem atuando mais intensamente na prevenção à doença, realizando a vigilância baseada em fatores de risco e o monitoramento constante das propriedades de risco.
 
De acordo com o diretor geral da Adepará, Jamir Macedo, a não obrigatoriedade da vacina acabou provocando um distanciamento do produtor, que agora não precisa mais vacinar o rebanho. O gestor alerta que o produtor não deve descuidar das medidas preventivas que ajudam a manter a saúde dos animais. Segundo o diretor, o cadastro é essencial para que a defesa agropecuária possa atuar e precisa estar atualizado.
 
“É fundamental preservar a nossa base de dados e a base cadastral, porque anteriormente, durante o período de vacinação, o produtor rural comparecia até a unidade de Adepará para fazer a sua atualização, informando a situação do seu rebanho. Com a retirada da vacina, nós verificamos que o produtor rural se afastou da agência, então não podemos perder de forma nenhuma esse vínculo", frisou o diretor.
 
"Hoje, a nossa responsabilidade é muito maior, porque precisamos garantir para o mundo que nós podemos manter esse novo status sanitário que é a zona livre de aftosa sem vacinação. Então, nós precisamos do apoio do produtor rural porque o serviço de defesa necessita estar com todas as informações atualizadas para que  possa trabalhar de maneira eficaz e  garantir a sanidade da nossa produção. E, isso nós só conseguimos se soubermos, de fato, qual é a população do rebanho e da exploração pecuária existente no estado”. 

Atualização cadastral 

O objetivo principal da atualização cadastral é manter atualizada a base de dados do rebanho pecuário, especialmente após a suspensão da vacinação. Essa atualização é fundamental para: 

  • Manter a certificação de zona livre de febre aftosa: A base de dados sólida é essencial para comprovar a condição sanitária do estado.
  • Fortalecer o vínculo com os produtores rurais: A atualização cadastral é uma forma de manter a parceria com os produtores para atualizar informações.
  • Direcionar políticas públicas: Dados precisos permitem identificar o tamanho do rebanho, a importância do setor e direcionar recursos para benefício dos produtores. 
  • Fornecer informações oficiais: A base de dados é utilizada para o planejamento e desenvolvimento do setor. 

“O cadastro é justamente para manter essa base de dados oficial e desenvolver as atividades da defesa agropecuária. Com o cadastro, é possível saber o volume do nosso rebanho, qual a importância da rastreabilidade no estado e direcionar políticas públicas para o setor. São informações utilizadas por órgãos como IBGE, Secretaria de agricultura, que utilizam as informações da ADEPARÁ. Então, essa base de dados é construída e consultada para benefício do produtor rural. Tudo é direcionado para que o produtor rural seja melhor assistido por todos os órgãos do governo do estado”, concluiu o diretor da Adepará, Jamir Macedo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

adepará

cadastro agropecuário

governo do Pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

HISTÓRICO

Pará registra queda de 74% dos focos de queimadas em julho de 2025

A redução é resultado de uma estratégia integrada que combina fiscalização, monitoramento tecnológico e capacitação

11.08.25 22h33

PARÁ

Professor do Pará realiza ensaio fotográfico inesquecível com alunos para celebrar a formatura

O gesto de Junior Costa é um exemplo de como a educação pode se conectar de forma profunda com a cultura e as tradições de uma região

11.08.25 19h21

POLÍCIA

Brasileiros e peruanos são presos com mais de 300 kg de drogas durante operação no Pará

Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados à Base Candiru para os procedimentos iniciais e, em seguida, encaminhados para Santarém, onde o caso será concluído pela Polícia Civil

10.08.25 12h26

TJPA

Novo desembargador do TJPA, César Mattar fala sobre expectativas e desafios do cargo

César Mattar, foi nomeado desembargador pelo governador Helder Barbalho, na última semana, a partir da lista tríplice encaminhada pelo TJPA

09.08.25 16h24

MAIS LIDAS EM PARÁ

MAIS UM CASO

Homem é filmado agredindo mulher com 'mata-leão' em Barcarena

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (8/8), na Vila dos Cabanos. Agressões foram filmadas por testemunha.

09.08.25 17h14

FRUTA AMAZÔNICA

Doce aroma do bacuri corre risco na Amazônia

Bacuri é uma das frutas mais apreciadas pelos paraenses, mas sofre com a diminuição dos bacurizais

10.08.25 10h00

GRADUAÇÃO

Repescagem UFPA: confira a lista dos 163 convocados na 6ª chamada do PS 2025

A UFPA divulgou a 6ª chamada dos candidatos classificados no Processo Seletivo 2025 na última quarta-feira (6)

07.08.25 7h40

BRT

BRT Metropolitano: novos veículos chegam a Belém e frota com 265 ônibus está completa

16 veículos, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e câmeras de bordo, foram entregues para completar a frota, que deve atender a capital e cidades da Região Metropolitana

23.07.25 10h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda