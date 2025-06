Adepará prorroga prazo para atualizar cadastro de animais de produção no Estado

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) prorrogou o prazo para que os produtores façam a atualização cadastral dos animais de produção nas propriedades rurais do Estado.

A prorrogação da Portaria N.º 2229, de 29 de abril de 2025, que estabeleceu a obrigatoriedade e as diretrizes da Campanha de Atualização Cadastral de Animais, foi publicada nesta quarta-feira, 04, no Diário Oficial do Estado (DOE).

O novo prazo para a entrega dos documentos foi estendido até o dia 16 de julho de 2025. Até essa data, o produtor rural ou seu representante legal, precisa comparecer a uma unidade da Adepará, levando um documento oficial com foto e a relação completa de todas as espécies existentes nas propriedades, como: bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, abelhas e animais aquáticos.

Nesta etapa da campanha, os produtores dos municípios do Arquipélago do Marajó não vão precisar fazer a atualização cadastral.

Cadastro Agropecuário

O cadastro agropecuário é muito importante porque fornece, entre outras informações, o conhecimento dos territórios, o que permite o desenvolvimento de estratégias de prevenção, mitigação, controle e erradicação de doenças, promovendo a saúde do rebanho.

Com o recente reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação, o cadastro dos rebanhos se torna fundamental para que o produtor rural mantenha as medidas de vigilância baseada em risco, adotadas em substituição à retirada da vacinação contra a febre aftosa. Dentre as ações estão a inspeção clínica de animais suscetíveis à febre aftosa, mapeamento das propriedades, inspeção regular de propriedades e o cadastro agropecuário.

Atualmente, o Pará possui o segundo maior rebanho do País com mais de 26 milhões de animais. Em todo o Estado, existem mais de 120 mil produtores cadastrados na Agência de Defesa, que produzem em cerca de 20 milhões de hectares de terra, aproximadamente 15% do território paraense.

Nas 20 regionais da Adepará, os servidores estão prontos para receber o produtor rural que for atualizar os dados. “Esse período da atualização cadastral movimenta as unidades da Agência de Defesa em todo o Estado, tendo em vista que estamos presentes nos 144 municípios paraenses, e requer um esforço maior dos servidores para garantir a prestação de um atendimento de qualidade ao produtor rural que se desloca para fazer o recadastramento dos rebanhos”, disse Lucionila Pimentel, diretora-geral em exercício.

Serviço:

Campanha de Atualização Cadastral de Animais - Prorrogada até 16 de julho.