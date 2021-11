Ações de segurança pública aplicadas pelo atual governo preservam quase mil vidas somente na RMB

Quase mil vidas foram preservadas somente na Região Metropolitana de Belém. Famílias que não foram destruídas, justiça que vem sendo aplicada com o rigor da lei. Esta é uma das medidas que vêm sendo adotada na área de segurança pública que reflete uma maior prevenção no cometimento de crimes e a devida aplicação da Lei para os acusados. Tudo isso reflete na preservação de 978 vidas na RMB, destas, 600 somente em Belém.

Números de crimes

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) na noite desta terça-feira, 16, ao comparar os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que reúne os casos de homicídios, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2021, se comparado ao mesmo período do ano de 2018.



Este não é o único dado computado que ratifica a diminuição da criminalização no estado do Pará. Organismos nacionais, como o Monitor da Violência e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já atestaram a queda nos índices.

Para o secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado a segurança pública do Pará vem trabalhando muito fortemente pra conseguirmos a redução na criminalidade, alcançando resultados positivos históricos, o que também gera um desafio para a gestão.

"Conseguimos reduções históricas em 2019 e 2020, sendo inclusive o Estado que mais reduziu no Brasil. Em 2021 o desafio é enorme de sermos melhores do que fomos nos últimos dois anos. Para isto, contamos com o esforço de todas as forças de segurança do Estado pra que nós possamos entrar no terceiro ano consecutivo com redução algo também histórico no Pará e no Brasil", frisou o titular da pasta de segurança pública do Pará.

Dados no Pará

Ainda segundo a Segup, ao comparar os dados no Estado de 1° de janeiro a 15 de novembro, dos anos de 2018 e 2021, 1.570 vidas foram preservadas, o que representa uma diminuição de 43,6%. "Pra se ter uma ideia, de janeiro a novembro de 2021 e comparando com janeiro a novembro de 2018 são mais de 1.500 vidas preservadas em todo o Estado apenas nesse comparativo de menos de 11 meses", pontuou.

Ações de segurança

As ações concretizadas que fizeram com que os índices fossem alcançados e a paz promovida se resumem em integração, inteligência e investimentos. Integração entre as forças de segurança que passaram a atuar de forma mais eficaz, inteligência como o uso de câmeras de reconhecer de placa veicular que retira das ruas carros roubados utilizados em roubos e sequestros, por exemplo, e o investimento novos equipamentos, espaços e maior fortalecimento das ações policiais.

"Isso leva a certeza de trabalho que vem sendo feito de forma correta, porém sabendo que muito precisa melhorado pra que o Pará continue e de vez saindo do dos índices alarmantes que tinha e podendo agora, como vem fazendo hoje, constar como forma positiva no Brasil. Com forte queda da criminalidade e índices positivos que são destaques nacionais", concluiu Ualame Machado.