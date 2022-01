Ações de cidadania e saúde são ofertadas para afetados por enchentes em Marabá

cNa quarta-feira (19) e quinta-feira (20), os atendimentos serão realizados na Escola Plínio Pinheiro, que será fixo, e na Praça da Folha 33, da Velha Marabá. Na sexta-feira (21) e sábado (22) no Núcleo de Educação da Nova Marabá e no Novo Horizonte. Já no domingo (23), os serviços estarão na Escola Nossa Senhora de Fátima, São Félix

Na área da saúde, serão ofertados atendimentos médicos, nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia, além de vacinas (covid e tríplice viral), exames (testes rápidos de covid-19, sífilis, hepatite B e C e HIV). Também serão entregues 1000 frascos de álcool gel e máscaras descartáveis para a população.

Já na área da cidadania, serão emitidos registros gerais (identidades), totalizando 2.500 documentos ao longo de toda a ação, que contará com uma equipe de mais de 40 pessoas, da Sespa e Polícia Civil. “Nesses desastres, muitas pessoas perdem documentos e bens materiais. Com os servidores do setor de identificação, esse serviço será agilizado, desde o auxílio ao cadastro até a emissão da identidade, para que, de posse desse documento, elas possam também ter acesso a outros benefícios do Estado nesse momento delicado”, disse Walter Resende, delegado-geral de Polícia Civil.

As enchentes já atingiram 2.524 famílias em Marabá, sendo que 640 ficaram desabrigadas, 1.384 desalojadas, 411 ilhadas e 401 ribeirinhos. Desde o último domingo (16), técnicos da Defesa Civil do Estado cadastram as famílias para que possam receber o auxílio do Programa "Recomeçar", oferecido em caráter emergencial pelo Governo do Pará. As famílias em situação de vulnerabilidade social são beneficiadas com o valor de um salário mínimo vigente em 2022 (R$ 1.212,00) para que possam utilizar neste momento crítico.

“As carretas são ferramentas que foram feitas para se adaptarem a várias situações, não apenas para oferecer cursos profissionalizantes, ou seja, é um mecanismo que possue diversas funções e pode se adaptar a determinadas situações. Como nesse momento, onde uma das carretas foi adaptada e servirá para levar atendimento médico para a população de Marabá, vítima dessas enchentes”, completou Haelton Costa, diretor do projeto ‘TerPaz, Formação Profissional’ da Seac.