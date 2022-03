Ação Progresso: criação coletiva de projetos sociais em Ananindeua

Os moradores do conjunto residencial Novo Cristo 1, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, terão a oportunidade de participar da construção de projetos sociais para famílias em vulnerabilidade social, a partir do evento "Ação Progresso", a ocorrer neste sábado (19), das 8 às 12h, no centro comunitário do espaço.

A iniciativa é do Instituto Progresso, cujo presidente, o administrador Rodrigo Garcia, explica o objetivo da ação. "Ao invés de oferecermos projetos sociais prontos, queremos fazer a co-criação junto com a comunidade do Icuí Guajará. Para isso, aplicaremos uma pesquisa no dia do evento, a fim de coletar base de dados primários e assim, posteriormente, desenvolvermos projetos que vão ao encontro das reais necessidades das famílias", ressalta.

No evento, será assinado um acordo de cooperação entre o Instituto Progresso, o Serviço Social da Indústria (SESI/Fiepa), o Sindicato da Indústria da Construção do Pará (Sinduscon PA) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Essa parceria será decisiva para o andamento dos projetos sociais, os quais serão elaborados a partir da coleta informações junto à comunidade neste sábado durante programação com atrações diversas. Serão levantadas informações gerais sobre as famílias e os campos da saúde, educação, moradia, inclusão financeira e inclusão digital, bucando-se a qualidade de vida dos moradores.

Em um segundo momento, serão elaborados os projetos e, após colocados em prática, haverá análise de desempenho para se saber se as ações atingiram suas metas. O Instituto Progresso atua na intervenção social emergencial (para necessidades prementes de cidadãos) e programada (a co-criação de projetos). Na comunidade do conjunto Novo Cristo 1, 60% dos moradores não têm conta bancária e mais da metade ganha menos de um salário mínimo.

Atrações do Ação Progresso

De 8 as 12h, o "Ação Progresso" contará com pronunciamentos de Mariene Aguiar, coordenadora geral do Instituto Progresso e de gestores do SESI, Sebrae, Sinduscon e da comunidade; Fit Dance, com Romerson Moura, Projeto Novo Cristo Dance; apresentação artística da comunidade - Palhaço Tio Chora – com pintura facial para as crianças; Circuito Kids, com o técnico de Educação Física, Wlademir Santos; atividades recreativas, com técnicos de Educação Física do SESI – mini futebol, pintura, cama elástica, jogos de salão, xadrez gigante, minibasquete e tênis de mesa; distribuição de lanches; preenchimento de pesquisa com as famílias, coordenação do Instituto Progresso.