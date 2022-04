Ação itinerante de habilitação ocorre neste fim de semana em municípios do interior

Pessoas que estão em processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderão realizar a prova de legislação de trânsito, ou os exames práticos de direção de carro e moto, nos municípios de Novo Repartimento, Barcarena e Breves. A oportunidade faz parte da ação itinerante realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) neste sábado e domingo (9 e 10), no horário de 8h às 17h.

Tanto a prova teórica (segunda etapa da habilitação) quanto o exame prático (terceira etapa) são voltados para quem já iniciou o processo habilitatório, cuja primeira fase correspondeu à coleta dos dados e foto para a CNH.

Em Barcarena, serão realizadas as duas etapas: a prova de legislação acontecerá na Escola Municipal de Ensino Médio Nossa Senhora Aparecida e os exames práticos de direção serão no Centro Cultural de Barcarena.

Em Novo Repartimento ocorre apenas a segunda etapa da habilitação, que corresponde à prova de legislação de trânsito. O serviço será ofertado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Luís de Camargo.

Já em Breves, será realizado somente o exame prático de direção, no Ginásio Ninho dos Pássaros. No município, a programação começa no domingo, dia 9, e vai até 14 de abril. No caso dos exames práticos, serão atendidos somente os candidatos previamente agendados.

Confira a agenda:

Barcarena: 9 e 10 de abril, das 8 às 17h

2ª fase (prova teórica): Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida (Rua Almeida de Moraes, nº 2462)

3ª fase (prova prática): Centro Cultural de Barcarena, Rua Magalhães Barata

Novo Repartimento: 9 e 10 de abril, das 08h às 17h

2ª fase (prova teórica): Escola Municipal Pedro Luís de Camargo

Breves: 09 a 14 de abril, das 08h às 17h

3ª fase (prova prática): Ginásio Ninho dos Pássaros - rua Dr. Teixeira da Costa