Ação do Instituto Ercília Nicodemos leva serviços de cidadania e saúde a Nova Esperança do Piriá

Moradores do município de Nova Esperança do Piriá receberam, na sexta-feira (13) e no sábado (14), uma ação com serviços de saúde e cidadania, promovida pelo Instituto Ercília Nicodemos, idealizado pela deputada federal Renilce Nicodemos. Também foram ofertados atendimentos de assistência social e orientações jurídicas nos dois dias de programação. O objetivo foi promover bem-estar e dignidade à população.

Durante a programação, foram disponibilizados exames oftalmológicos e óculos gratuitos, além de ultrassonografias, consultas de ginecologia, clínica geral, pediatria, exames de PCCU e mamografias. Os moradores também contaram com atendimentos nas áreas previdenciária e jurídica. Uma grande estrutura foi montada para acolher a comunidade com qualidade e humanização.

Foco no atendimento humanizado

A iniciativa tem como foco levar serviços humanizados aos municípios do Pará, especialmente às regiões mais afastadas dos grandes centros, assegurando o acesso a direitos básicos e essenciais. “A missão do Instituto Ercília Nicodemos é justamente essa: levar atendimento de qualidade, dignidade e esperança às pessoas”, destaca a deputada Renilce Nicodemos, que acompanhou de perto os atendimentos.

Reconhecimento da população e da gestão local

“Cada consulta realizada, cada exame entregue representa um cuidado com a saúde e com a vida de cada cidadão. É gratificante ver a alegria no rosto de quem, muitas vezes, espera meses por um atendimento como esse”, acrescenta a parlamentar paraense.

Já a prefeita de Nova Esperança do Piriá, Alcineia Ferro, ressaltou a importância da parceria com o Instituto: “Quando unimos forças, quem ganha é a nossa população”, afirma.

Depoimento de morador beneficiado

Entre os moradores atendidos, João Batista destacou que o atendimento foi essencial para garantir sua saúde ocular: “Fiz o exame de vista e vou ganhar os meus óculos, de graça. Nunca tive uma oportunidade assim, com tudo feito na hora, perto de casa. Só tenho a agradecer por esse cuidado com a gente”.