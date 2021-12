Abelardo Santos já realizou quase 8 mil cirurgias em 2021

Em 11 meses, foram efetuados 7.718 procedimentos cirúrgicos no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci. Em média, são cerca de 700 intervenções por mês na unidade que é referência em casos de alta complexidade no estado.

Além do complexo cirúrgico, a unidade conta com serviço de hemodinâmica, para procedimentos minimamente invasivos, e atende diversas especialidades, como obstetrícia, vascular, cirurgia pediátrica, ginecologia, urologia, neurocirurgia, cirurgia torácica, mastologia, ortopedia pediátrica e cirurgia geral.

Para o diretor executivo do Abelardo Santos, Marcos Silveira, a quantidade de procedimentos é resultado de uma união de esforços das equipes. “Passamos por um período intenso na saúde por conta da pandemia. Como estratégia do Governo do Estado, entre março a maio, o HRAS teve de transformar 220 leitos para atender exclusivamente pacientes com Covid-19 e, mesmo assim, continuamos a fazer procedimentos cirúrgicos de emergência. A partir de maio, com o retorno gradual do perfil original do HRAS, voltamos com todos os procedimentos cirúrgicos, e destacamos o mês de agosto, no qual tivemos 849 intervenções cirúrgicas”, detalhou o gestor.

Experiências

Um dos mais de 7 mil atendidos no HRAS foi o autônomo Valdilei de Souza, de 51 anos. No último dia 2 de novembro, ele ingeriu uma espinha de peixe e foi encaminhado ao Aberlado Santo para realizar um procedimento cirúrgico para a retirada. Após a intervenção, ele não contava com uma intercorrência, em função do diabetes. Assim, teve de prolongar a hospitalização por quase um mês.

“Fiquei com a glicemia alterada. Ela evoluiu para um abscesso cervical. Tive bastante dificuldade, me alimentava apenas por sonda. Mas o atendimento, a internação, os cuidados no HRAS foram excelentes. Tudo isso contou para minha recuperação”, contou o autônomo que, no dia 3 de dezembro, recebeu alta médica. “Uma cirurgia de última hora. Um acaso, que se transformou um muito sofrimento, mas estou muito feliz e agradecido por voltar bem para casa”, comemorou o paciente.

Quem também recebeu atendimento cirúrgico foi a dona de casa Solange Rodrigues, de Vila Nova, no município de Terra Alta, no nordeste paraense. Após sentir fortes dores, devido às pedras na vesícula, foi encaminhada para o HRAS e passou por um procedimento para a retirada de três cálculos. Internada há um mês e oito dias, ela elogia o atendimento e agradece a equipe. “Eu cheguei com crise e minha vesícula estava muito infeccionada, mas agora já estou bem e meus pontos estão bem sequinhos”, observou.

