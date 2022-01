Abastecimento de mercados em Outeiro ainda é lento e preços continuam ‘salgados’

De forma unânime, moradores que residem em Outeiro, um dos principais distritos de Belém, com cerca de 80 mil habitantes, se queixam dos preços de alimentos e outros produtos serem altos em virtude da distância da Ilha aos distribuidores. Entretanto, com o incidente na ponte Enéas Martins, na semana passada, os valores teriam ficado mais caros, afirmam consumidores. Já o abastecimento retoma a passos lentos, segundo alguns comerciantes da região.

Roberto Sarmento, de 36 anos, possui uma distribuidora de água e gás, em Outeiro. Ele conta que os maiores transtornos ocorreram na primeira semana de interdição da ponte, por conta disso, precisou trabalhar em meio período. "Graças a Deus as coisas estão sendo um pouco amenizadas pelas autoridades. O gás está sendo distribuído normalmente, ontem conseguimos abastecer, agora estamos com o estoque reduzido em relação à água, devido a carreta que trazia cerca 1.300 águas não conseguir entrar. Agora, dependemos de um caminhão menor para receber as entregas”, contou o trabalhador.

O comerciante Jaime Moraes, de 58 anos, comenta que a questão do abastecimento na Ilha está sendo aos poucos, entretanto, afirma que alguns distribuidores, sobretudo de remetente, têm se recusado a fazer entregas no distrito. “Eles [empresa] já informaram que suspenderam a entrega de Coca Cola por causa que o caminhão é muito grande e há uma série de problemas para ele passar pela balsa”, comentou.

Jaime trabalha há 22 anos no mercado que possui setores específicos para a comercialização de pães e carnes. O dono do estabelecimento explicou sobre a estratégia que criou para repor os produtos: "Aqui, 80% dos produtos são comprados nos atacados e 20%, no caso, as bebidas, são entregues pelos distribuidores. Passei a comprar uma vez por semana, já que é complicado para atravessar por balsa e trazer as mercadorias. Farinha, ovo, tomate e cebola, assim como outros alimentos básicos que não podem faltar, eu compro aqui perto mesmo, a um preço mais caro em relação aos distribuidores”, explicou.

Daniela Silva, 28 anos, reside em Outeiro e costuma fazer compras nos três principais supermercados do distrito. Nesta quarta-feira (26), ela foi em um deles e observou que várias prateleiras estavam com “buracos” nos setores de bebidas, limpeza, descartáveis, carne e hortifruti. Outro detalhe que não podia passar despercebido por ela foram os aumentos nos preços das mercadorias.

“Alguns supermercados estão desabastecidos por conta que os distribuidores não querem deixar aqui. Para eles já era longe, agora sem a ponte ficou ainda mais. E tudo aumentou, o açúcar, por exemplo, que custava R$2,80, agora custa R$3,89. Nas prateleiras de óleo de cozinha havia rombos, de arroz popular também, o mesmo no setor e descartáveis e por aí vai”, comentou Daniela.

Odineia de Fátima, 34 anos, foi às compras na terça-feira (25) e também ficou surpreendida com os valores das frutas e outros alimentos. “Ontem fui perguntar o valor da dúzia de banana, que antes da queda da ponte comprava a R$6,00 ou R$7,00 reais, e ontem estava custando R$10 reais. O galeto assado tá R$40,00. Um absurdo! Sei que a espera é cansativa no embarque e desembarque para quem tem comércio, mas o comerciante não está pagando pela balsa para aumentar tanto os preços das mercadorias. Pretendo fazer minhas compras em um atacadão de Icoaraci até as coisas melhorarem por aqui”, desabafou.