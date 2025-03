Abaetetuba recebe Usina da Paz com mais de 70 serviços gratuitos

O município de Abaetetuba, no nordeste do Pará, agora conta com uma Usina da Paz. A 12ª unidade do programa foi inaugurada neste sábado (29), sendo a primeira da Região de Integração Tocantins. O espaço oferecerá mais de 70 serviços gratuitos para a população, abrangendo áreas como saúde, educação, esporte, lazer e qualificação profissional.

A estrutura moderna e acessível foi projetada para transformar a vida dos moradores, promovendo inclusão social e oportunidades de estudo e trabalho. Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho destacou a importância da Usina para a cidade. “Hoje é um dia em que se abrem as portas do maior programa social da América Latina em Abaetetuba. Um programa que nos traz orgulho de ser genuinamente paraense, construído para os paraenses, e que vai trazer para esta cidade a experiência extraordinária da transformação social.”

A vice-governadora Hana Ghassan reforçou que a Usina representa mais do que um espaço físico, sendo um local de oportunidades. “Mais do que estrutura, a Usina da Paz representa cuidado com as pessoas, representa oportunidades para todas as famílias que, a partir de hoje, vão poder ter acesso a esporte, educação, cultura e a muitas outras atividades”, afirmou.

Governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan ao lado de outras autoridades e moradores de Abaetetuba: cidadania e segurança juntas na promoção de qualidade de vida (Foto: Marcelo Lelis / Agência Pará)

A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, celebrou a chegada da Usina e o impacto positivo que trará para a população. “A Usina da Paz é uma fábrica de talentos, e são essas oportunidades que geram riqueza e cidadania”, disse.

Parceria para o futuro

A construção da Usina foi realizada em parceria entre o Governo do Pará e a empresa Vale, em um terreno cedido pela Prefeitura de Abaetetuba. O complexo conta com diversas instalações, incluindo salas de atendimento médico e odontológico, espaços para cursos profissionalizantes, biblioteca, teatro, ginásio poliesportivo e piscina.

A secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, destacou que a chegada da Usina marca uma nova fase para o município. “Seguiremos trabalhando para que a Usina possa ser uma referência em serviços e atendimentos à comunidade”, afirmou.

Moradores como Ana Rodrigues já percebem o impacto positivo da iniciativa. “Este é um projeto de fundamental importância, que vai ajudar muito, principalmente para as crianças”, disse. Já a estudante Maria Benedita Lobato ressaltou os benefícios para a juventude. “Nossos filhos vão ter lazer, esporte. Não vão ficar na rua, nem na internet”, comemorou.

Maria Benedita, estudante (Foto: Marcelo Lelis / Agência Pará)

Expansão do programa

As Usinas da Paz fazem parte do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), criado pelo Governo do Pará para promover inclusão social e reduzir a violência. Desde 2021, as unidades já realizaram mais de 8,5 milhões de atendimentos à população e contribuíram para uma queda de até 90% nos índices de criminalidade nas regiões onde foram implantadas.

Com a nova unidade em Abaetetuba, o Pará agora conta com 12 Usinas da Paz em funcionamento. Além das cinco em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem), há unidades em Ananindeua, Marituba, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

A expansão contínua: outras 25 unidades estão em construção em diversos municípios do estado, ampliando o acesso da população a serviços essenciais e promovendo mais qualidade de vida.