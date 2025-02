50 anos de fé e resistência: Soure celebra Dia de Iemanjá em festejos neste final de semana

Há 50 anos, a cidade de Soure, na Ilha do Marajó, celebra o Dia de Iemanjá, a rainha do mar, em um evento que reúne tradição, espiritualidade e cultura afro-religiosa. Organizado pela Mãe Fátima, uma das pajés mais respeitadas da região, o festejo deste ano começa no sábado (1º), com uma programação que inclui coleta seletiva e palestras em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio), das 13h às 18h. No domingo (2), o evento culmina com o tradicional festival na Praia do Pesqueiro, na barraca da Tia Sandra, encerrando as homenagens à entidade.

A Festa de Iemanjá é mais do que uma celebração religiosa; é um símbolo de resistência, ancestralidade e preservação cultural. Mãe Fátima, uma mulher umbandista, artesã e guardiã das tradições marajoaras, iniciou os festejos em 1975, após um encontro espiritual com Iemanjá durante um momento de doença. "Ela apareceu para mim no hospital e me avisou que, se eu me operasse, morreria. Em agradecimento por salvar minha vida, comecei a realizar esses festejos", relata Mãe Fátima, que hoje, aos 77 anos, continua à frente do Terreiro Iansã Nossa Senhora da Conceição, fundado em 1972.

Além de celebrar Iemanjá, o evento deste ano presta homenagem aos pajés fundadores que ajudaram a moldar a identidade da pajelança marajoara, como Mãe Magnólia, Nezinho, Seu Hilário, Zé de Cabral, Pajé Sinhorzinho e Seu Manoel Caraparu. "Essa celebração é um tributo à resistência da nossa cultura e àqueles que lutaram para mantê-la viva", destaca Mãe Fátima.

VEJA MAIS

A programação é uma oportunidade para vivenciar a riqueza cultural e espiritual do Marajó, com rituais de cura, música, dança e a presença de comunidades locais e visitantes. O evento reforça a importância da preservação das tradições afro-religiosas e da conexão com a natureza, especialmente em um cenário de belezas naturais como a Praia do Pesqueiro.

Serviço

Sábado (1º):

Coleta Seletiva e Palestras

Horário: 13h às 18h

Local: Praça do Mercado e Terreiro Mãe Fátima

Domingo (2):

Festival de Iemanjá na Praia do Pesqueiro

Local de Saída: 7ª Rua

Horário: 13h às 18h