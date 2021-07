26 municípios receberam novos ônibus escolares do Governo do Estado

O governador Helder Barbalho entregou nesta quarta-feira (7) 28 ônibus escolares adquiridos por meio de emendas parlamentares da bancada federal do Pará no Congresso Nacional e Senado Federal, com a contrapartida do Governo do Estado. Os coletivos vão atender a comunidade escolar de 26 municípios paraenses.

A entrega foi feita no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, aos representantes dos municípios do Acará, Água Azul do Norte, Altamira, Almeirim, Belém, Benevides, Bom Jesus do Tocantins, Bragança, Brasil Novo, Bujaru, Capitão Poço (2), Castanhal, Conceição do Araguaia, Curuçá, Gurupá (2), Irituia, Mocajuba, Paragominas, Primavera, Rio Maria, Rurópolis, São Domingos do Capim, Santa Luzia do Pará, Santa Maria do Pará, Terra Alta e Ulianópolis.

Durante a cerimônia, o governador enfatizou a importância da cooperação com os 20 parlamentares que representam o Pará, em Brasília, e frisou que essa movimentação de recursos entre as esferas governamentais resultou na compra dos veículos entregues aos gestores municipais para reforçar o transporte escolar nos municípios.

“Essa mobilização entre representações do Legislativo e do Executivo permitiu que fossem viabilizados cerca 6 milhões e meio, entre recursos da Bancada Federal e do Governo do Estado, para a aquisição desses equipamentos doados aos municípios, e que vão reforçar as ações de transporte escolar em todas regiões paraenses. Aqui fica a minha gratidão aos nossos deputados federais e senadores, que não medem esforços para que possamos avançar e garantir mais benefício para município deste estado”, ressaltou.

INVESTIMENTO

Os 28 ônibus são do tipo “Urbano Escolar Acessível” e os investimentos somam R$ 6.241,200, sendo R$ 5.598,320 resultantes da emenda da bancada parlamentar e R$ 642.880,00 de contrapartida do Governo do Estado.

Cada veículo tem capacidade para transportar até 29 alunos sentados, com acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD) e todos os equipamentos que garantem conforto e segurança dos passageiros. A aquisição desses coletivos vai ajudar na locomoção dos estudantes que residem na área urbana dos municípios, até as unidades escolares em que estão matriculados.

A Secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, destacou que “esses veículos vão melhorar consideravelmente o transporte escolar nos municípios, graças ao empenho da bancada federal do Pará, em Brasília, além do Governo do Estado. Sem dúvidas, este é um momento muito importante e que, com certeza, vai impactar na qualidade educacional e na vida de muitos estudantes”.

A prefeita de Benevides, Luziane Solon, disse que o ônibus escolar será muito útil para o seu município, que, segundo ela, precisa proporcionar um deslocamento seguro dos alunos, até as suas escolas.

“Estamos com a previsão de retomar as aulas presenciais e, com certeza, agora vamos poder dispor de uma infraestrutura melhor para poder atender os nossos alunos. Quero agradecer ao governador Helder Barbalho e aos nossos parlamentares, por todo o trabalho que estão desenvolvendo em prol da educação pública do nosso estado”, pontuou a gestora municipal.