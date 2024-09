22ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Belém será realizada dia 29 de setembro

A capital paraense começa a se preparar para receber a 22ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+, programada para o dia 29 de setembro. Neste ano, o evento levará às ruas a importância da (Re)existência histórica, em alusão à necessidade de “re-existir” contra todo e qualquer forma de preconceito. A programação está prevista para iniciar às 12h, com a concentração do público na Avenida Visconde de Souza Franco, em frente ao Sesc. A saída vai acontecer às 16h, em direção ao complexo do Ver-O-Rio.

Antes chamada de Parada do Orgulho LGBTI+ de Belém, considerada a maior da Amazônia, o evento agora se intitula Parada do Orgulho LGBTI+ do Pará. A mudança de nome reflete o público presente, que vem de vários municípios. Em 2023, cerca de 80 mil pessoas participaram do ato na capital paraense, segundo as autoridades de segurança pública que fizeram parte do evento.

Um forte aparato de segurança foi realizado para o evento em 2023. A Polícia Militar empregou 155 agentes, 19 viaturas e 12 motocicletas no acompanhamento da parada do ano passado. A Guarda Municipal de Belém levou 30 guardas, três viaturas e 18 motocicletas. Já a Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), estava com dez agentes, quatro viaturas e duas motocicletas.

Campanha solidária

Para 2024, os organizadores da parada também estão com um canal aberto para receber doações que irão ajudar na realização do evento. Essa está sendo a primeira vez que uma campanha de arrecadação é realizada. As informações de como doar estão presentes nas redes sociais dos organizadores (@paradadoorgulholgbtidopara)

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)