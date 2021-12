Ano de 2022 inicia com muitas chuvas por todo o Pará

Chuvas fracas, moderadas e trovoadas estarão presentes em todas as regiões do Estado, aponta o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º), irá prevalecer forte instabilidade atmosférica nas regiões Sudeste e Sudoeste associada à Zona de Convergência do Atlântico Sul. Essa combinação contribui para nuvens de tempestade, tempo encoberto a nublado e com chuvas a qualquer momento do dia.

No último dia de 2021, a Região Metropolitana de Belém, terá uma manhã de nebulosidade variável. A tarde, céu variando entre parcialmente nublado e encoberto, com previsão de chuva. Já a noite será de tempo nublado com possibilidade de chuva isolada na capital e no município de Ananindeua.

Ainda na sexta-feira (31), a Região Nordeste terá uma manhã parecida. Céu parcialmente nublado e nos períodos da tarde e noite, tempo nublado com momentos encobertos. No município de Bragança, há previsão de chuva fraca a moderada entre os períodos da tarde e início da noite.

O Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas também faz a previsão para as regiões Baixo Amazonas e Calha Norte, apontando a tendência de céu com nebulosidade variável, no decorrer do dia, e previsão de chuva em áreas isoladas no fim da tarde início da noite, no município de Santarém.

No Marajó, tempo instável está previsto, com variações entre parcialmente nublado a encoberto ao longo do dia e noite. Possibilidade de chuva entre o período da tarde e início da noite no município de Ponta de Pedras. Por fim, na porção sul das regiões Sudeste e Sudoeste estão com tendência de chuvas fracas a moderadas em qualquer momento do dia. Para a parte centro-norte, o tempo varia de parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva em áreas isoladas entre os períodos da tarde e noite.

Ano novo

O primeiro dia de 2022 apresentará chuva fraca a moderada entre o período da tarde e início da noite na Região Metropolitana de Belém. Com condições de tempo instável, o céu ficará nublado e encoberto durante grande parte do dia. No nordeste paraense, o clima será parecido, mas com condições favoráveis à ocorrência de chuva em áreas isoladas principalmente no período da tarde.

Nas regiões Sudeste e Sudoeste, porção centro-norte de tempo instável, com predomínio de céu encoberto a nublado e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia.. No Marajó, manhã de céu nublado a parcialmente nublado. A tarde e noite, há tendência de tempo nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada em áreas isoladas.

Já na Região do Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã com céu nublado e aumento da nebulosidade no decorrer da tarde e noite. Condições favoráveis à ocorrência de chuva com trovoadas em áreas isoladas do Baixo Amazonas.

Tábuas de Marés

Na sexta-feira (31), no município de Salinópolis, nordeste do Pará, apontam marés cheias nas praias oceânicas às 5h06, com 4,6 metros (m) de altura e às 17h24, com maré de 5m. Já no município de Barcarena, no Baixo Tocantins, as praias de água doce da Vila do Conde deverão ter marés altas e ocorrerão às 9h40, com 2,8m de altura e às 21h46, com alcance de 3,2m.

No primeiro dia de janeiro, nas praias de águas salgadas de Salinas, ocorrerão pontos máximos de altura das marés às 6h08, com 4,8m; e às 18h23, atingindo 5,1m. Na Vila do Conde, em Barcarena, a altura máxima das marés são de 2,8m, às 10h38; e 3,2m, às 22h42.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)