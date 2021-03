1ª semana de março tem média diária de 46 óbitos por covid-19

O Pará registrou uma média de 46 mortes diárias por covid-19 na primeira semana do mês de março de 2021.

Já o número de confirmação de casos da doença registrou média 1.176 entre os dias 1 e 7 de março.

O número é 52% menor do que a média de óbitos registrada no pico da pandemia no Pará, na semana entre 14 e 20 de maio de 2020, quando o Pará registrou média móvel de 96 mortes diárias.

Esta média de óbitos confirmados representa, portanto, uma alta de 21% na aceleração dos casos mortais de coronavírus no Pará em relação a média dos 14 dias anteriores, quando o estado registrou média de 38 mortes.

Quando a variação entre uma data e outra se dá acima de 15%, significa que a pandemia está em alta em uma determinada localidade.

A aceleração da pandemia no Pará já tem sido registrada desde os meses de janeiro e fevereiro de 2021.

O primeiro bimestre de 2021 registrou 95% de aumento no número de óbitos por covid-19 confirmados no Pará em relação ao bimestre anterior (dezembro e novembro de 2020).

Enquanto 548 pessoas morreram em decorrência do vírus no último bimestre do ano passado, 1074 morreram no primeiro bimestre de 2021.

O salto é maior do que o número nacional, que apresentou um aumento de 76% na mesma comparação - portanto, 24% maior que a média brasileira para o período.

Nesta segunda-feira (8), o Pará registrou mais 40 óbitos por covid-19 e mais 1.288 diagnósticos positivos para a infecção pelo vírus.

A média móvel de óbitos na data foi de 47 mortes, enquanto a média móvel de casos ficou em 1.181.

No momento, a taxa de letalidade do vírus no Pará é 2.40% - 0.26% do número registrado no dia anterior (2.39%).