Pais constroem capela no quintal de casa para presentear filho adotivo

Uma história emocionante chamou atenção nos últimos dias. Um menino foi presenteado por seus pais adotivos com uma capela construída no quintal de sua casa em Bauru, no interior de São Paulo. O pedido inusitado para a construção do pequeno santuário partiu do próprio menino, que desejava ter "um lugar em casa para rezar".

A Capela Santo André tem dimensões de quatro metros de comprimento por três de largura e tem os detalhes de uma igreja tradicional. Dentro do santuário tem altar, púlpito, imagens sacras e até mesmo um sino. O espaço recebeu o nome em homenagem ao André Luiz, de sete anos, que teve a ideia.

A construção demorou cerca de quatro meses para ser concluída e foi aberta ao público no dia 9 de julho, com uma missa inaugural.

A missa inaugural foi ministrada pelo padre Gilson Luiz Maia, que congrega e reside em Roma, na Itália. (Foto: Arquivo Pessoal)

O menino, adotado ainda recém-nascido, cresceu em uma família católica. Ele é considerado um verdadeiro milagre, pois sua chegada coincidiu com a cura do câncer enfrentado por sua mãe.

Jaqueline, a mãe de André, afirma que seu filho tem "liberdade para fazer suas escolhas religiosas" e que o pedido para a construção da capela surgiu de forma espontânea.

"Estávamos um dia eu e meu marido conversando sobre a obra que fazíamos em casa. O André chegou para mim e disse: "já que você está fazendo a obra, eu poderia ter uma capela para mim?". Eu disse que ele teria um altar na casa nova para guardar as imagens dele. Mas aí ele falou que gostaria que tivesse um lugar com entrada, bancos e um altar. Então, se o sonho dele era uma capela, e eu achei lindo e maravilhoso esse pedido, porque ele podia ter me pedido um videogame, uma viagem, um brinquedo, pensei: cabe uma capela na minha casa", contou Jaqueline.

A pequena igreja, que é a única no município com o nome em homenagem a Santo André, é reservada para familiares e amigos e já testemunhou momentos significativos da vida da família, como a renovação dos votos de 15 anos de casados dos pais.

André está apaixonado pelo local e sempre marca presença para realizar suas orações, expressar sua devoção e descobrir novas paixões.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)