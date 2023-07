Homem é demitido após postar foto com refrigerante concorrente e ganha emprego na empresa rival

Um reviravolta surpreendente aconteceu na vida de um homem que foi demitido após publicar uma foto que aparece a marca de um refrigerante concorrente durante o aniversário de seu filho. Pouco tempo depois, Keoma Oliveira, de 27 anos, foi contratado pela empresa rival.

"Deus nunca erra. Sempre haverá tempo pra recomeços, e hoje eu começo uma jornada na minha vida. Agradecido demais cada pessoa que compartilhou, comentou cada postagem", agradeceu Keoma em seu perfil no Instagram. A história aconteceu no município de Ariquemes, em Rondônia.

O rapaz trabalhava como operador de máquinas de rótulos na empresa Refrigerantes Frisky e, no aniversário de 2 anos de seu filho, tirou uma foto ao lado da marca rival Dydyo. A publicação chegou aos chefes de Keoma, que não aceitaram seu pequeno "deslize" e ordenaram sua demissão imediata, segundo colegas de trabalho.

Keoma foi chamado até o Departamento de Recursos Humanos e demitido com a justificativa de que seu desempenho era insatisfatório. No entanto, ele afirma nunca ter recebido críticas ou advertências sobre seu trabalho.

O ex-funcionário da Frisky decidiu buscar a Justiça e entrou com um processo no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14), pedindo uma indenização de R$ 7 mil por danos morais. Embora o caso ainda esteja sujeito a recursos, é muito provável que funcionário ganhe a causa.

Seu novo contrato com a Dydyo é resultado de muitos pedidos nas redes sociais. Após a repercussão do caso, internautas encheram o perfil da marca com comentários pedindo Keoma na empresa, que logo foi atendido.

Dando um final feliz para essa história, agora, ele é funcionário da empresa concorrente e vai trabalhar no setor de logística da cidade onde mora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)