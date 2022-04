Zoo adota medidas para evitar que gorila fique 'viciado' em celulares

O zoológico do Lincoln Park Zoo, localizado em Chicago (EUA), adotou medidas para impedir que visitantes mostrem vídeos e fotos ao gorila Amare. A decisão foi para evitar que o animal de 16 anos, de planície oriental, fique “viciado” nas telas. Com informações do Metrópoles. Os cuidadores ficaram preocupados após o animal ficar muito interessado em ver vídeos e fotos nos celulares dos visitantes. Os conteúdos são mostrados ao animal por meio do vidro de proteção.

Assim como os humanos, Amare também fica muito distraído com as telas, o que gera o receio de que ele não aproveite um período importante da vida dele. Os funcionários do local precisaram colocar uma corda para afastar os visitantes da divisória do vidro e também colocar cuidadores para monitorar caso alguém tentasse burlar a norma.

O que os celulares podem causar aos gorilas?

A medida foi necessária para que as telas não interfiram no desenvolvimento pré-adulto de Amare, que ainda está aprendendo a interagir com outros gorilas. Os funcionários também destacaram que os gorilas costumam se agredir nessa fase para decidirem quem é o chefe do grupo. O temor é que Amare se torne um alvo fácil por não prestar atenção nos outros animais.

Há também o temor de os espécimes que vivem com Amare também fiquem viciados em tecnologia, e desenvolvam comportamento semelhante a Amare, que fica procurando por um celular entre os visitantes.

Apesar das medidas, o zoológico afirma que Amare não está “viciado” em telefones, apenas mostrou interesse pelos dispositivos quando os visitantes o seguram.

