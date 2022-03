Zelensky pede aumento de sanções contra a Rússia; Putin rebate

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu neste sábado (5) que os Estados Unidos ampliem as sanções contra a Rússia. Zelensky pediu que o governo dos EUA pare de importar petróleo da Rússia. As informações são do G1.

No mesmo tom pelo aumento de sanções, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, cobrou mais ajuda dos EUA.

Kuleba pediu ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, o envio de aviões e sistemas de defensa antiaérea ao seu país.

Mais cedo, Putin disse que as sanções ocidentais contra a Rússia são semelhantes a uma declaração de guerra e alertou que qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia equivaleria a entrar no conflito.

Putin reiterou que seus objetivos na Ucrânia são defender as comunidades de língua russa através da "desmilitarização e desnazificação" do país para que se tornem neutras.