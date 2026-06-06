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Zelensky: drones ucranianos percorreram cerca de mil quilômetros até região de São Petersburgo

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu na madrugada deste sábado, 6, em sua conta no X, que drones do país percorreram uma distância de cerca de mil quilômetros até a região de São Petersburgo, na Rússia, até os arsenais da "marinha inimiga" e uma base em Kronstadt. Ele disse ainda que as "sanções de longo alcance" também alcançaram cerca de 500 quilômetros na região de Krasnodar e atingiram um depósito de petróleo.

"É hora de acabar com esta guerra. Mas o governante da Rússia quer continuar lutando. É por isso que as sanções ucranianas contra essa agressão estão funcionando", escreveu.

Segundo Zelensky, estes são resultados importantes dos esforços conjuntos dos guerreiros das Forças Armadas da Ucrânia, do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Inteligência de Defesa da Ucrânia.

"A Rússia deve acabar com sua guerra e parar seus ataques à vida. Qualquer manifestação de injustiça contra a Ucrânia receberá uma resposta justa. Agradeço aos nossos guerreiros pela precisão", afirmou o presidente.

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RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/ATAQUE/SÃO PETERSBURGO/ZELENSKY
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