Youtuber é atingido no rosto por bala que ricocheteou: 'Não sei como sobrevivi'

Com 1,7 milhões de seguidores, o youtuber Whistlin Diesel, que ficou famoso por testar carros e armas de fogo, teve um ferimento no rosto após testar uma arma calibre 50. Ele conta que a bala ricocheteou em uma placa de metal e o atingiu.

"Não sei como sobrevivi. Amo todos vocês e obrigado por tudo. Fiquei assim com uma calibre 50 que ricocheteou em uma placa de metal. Estou ok e estão fazendo umas tomografias para ver se não tenho mais nada além de desse inchaço e resíduos de metal na minha pele", escreveu em uma publicação no Instagram.

Mais tarde, ele voltou à rede social e tranquilizou os seguidores: "Você vê a vida de uma maneira um pouco diferente quando puxa o gatilho da sua calibre 50 e sua cabeça balança e começa a escorrer pelos seus olhos. Eu levantei minha mão e senti o metal se projetando e quase desmaiei. Fiz uma tomografia computadorizada por segurança e os médicos disseram que meu crânio não está rachado, então ... de volta ao treino".

O youtuber mora em Indiana, nos Estados Unidos. Por lá, é legal disparar armas de fogo em sua propriedade.