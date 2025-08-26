Capa Jornal Amazônia
Xi Jinping defende ampliação de cooperação bilateral com Rússia em todas as áreas

Xi Jinping destaca relações estratégicas e estáveis entre China e Rússia em encontro com líder da Duma

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente da China, Xi Jinping (China/Us)

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta terça-feira (26) que as relações entre Pequim e Moscou são "as mais estáveis, maduras e estrategicamente relevantes entre grandes potências", segundo comunicado do governo chinês. Xi defendeu que os dois países aprofundem a confiança estratégica, fortaleçam a cooperação em todas as áreas, defendam conjuntamente sua segurança e desenvolvimento, e unam os países do Sul Global em prol de uma "ordem internacional" mais equilibrada.

O encontro ocorreu em Pequim com o presidente da Duma, a câmara baixa do Parlamento russo, Vyacheslav Volodin. Segundo a nota oficial, Xi ressaltou que manter o "alto nível do vínculo bilateral atende aos interesses fundamentais dos povos dos dois países e é também uma fonte de estabilidade para a paz mundial".

Volodin transmitiu a Xi os "melhores votos" do presidente russo, Vladimir Putin, e destacou que, sob a liderança dos dois chefes de Estado, as relações bilaterais "se aprofundaram e produziram resultados significativos".

