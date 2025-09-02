Xi e Putin reafirmam laços de 'velhos amigos' durante encontro em Pequim

O presidente da China, Xi Jinping, recebeu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como um "velho amigo" em Pequim, nesta terça-feira, 2. O encontro dos dois líderes ocorre em meio aos desafios impostos contra ambos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Putin chamou Xi de "querido amigo" e disse que os laços de Moscou com Pequim estão "em um nível sem precedentes".

As relações entre China e Rússia se aprofundaram nos últimos anos, especialmente após a invasão da Ucrânia em 2022. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.